Hamilton jak Senna

Kierowca Mercedesa zrównał się z rekordzistą wyścigu, Michaelem Schumacherem, a odnosząc piąty sukces z rzędu na tym torze wyrównał rekord F1, należący do Ayrtona Senny (z GP Monako).

Wyprzedzony przez Hamiltona na 60 okrążeniu, Max Verstappen drugi raz zmienił opony i finiszował 16 sekund za numerem 44 - z bonusowym punktem za najszybsze okrążenie. Valtteri Bottas stanął na trzecim stopniu podium.

Charles Leclerc utrzymał czwarte miejsce z kwalifikacji. Sergio Pérez wspiął się na P5, zostawiając za sobą Daniela Ricciardo, Carlosa Sainza, Lando Norrisa, Estebana Ocona i Pierre Gasly'ego.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B and Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12 battle at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images