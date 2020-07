Hamilton kontrolował wyścig

Broniący w tym roku tytułu Brytyjczyk pokonał kolegę zespołowego z Mercedesa - Valtteriego Bottasa, który pod koniec wyścigu uporał się z Maxem Verstappenem.

- Dziękuję zespołowi i wszystkim w fabryce - powiedział Lewis Hamilton. - To był dziwny rok, ale wspaniale jest być znowu tutaj i jeździć samochodem z takimi osiągami. Zespół wykonał fantastyczną robotę ze strategią, a potem do mnie należało utrzymanie tego wszystkiego razem, trzymanie się z dala od krawężników i dowiezienie wyniku do mety.

Pytany o oszczędzanie samochodu, odparł: - Starałem się oczywiście zaliczyć najszybsze okrążenie na czterdziestym kółku, ale na zużytych pośrednich oponach nie miałem co równać się do kogoś jadącego na świeżym ogumieniu. To nic. W każdym razie jestem wdzięczny, że wróciłem na pierwsze miejsce. Minęło dużo czasu od ostatniego wyścigu w zeszłym roku, a wracając na tę pozycję po trudnym pierwszym weekendzie to świetny wynik i wielki krok naprzód.

- Uwielbiam ściganie tydzień po tygodniu. Tak może być przez cały sezon, choć może z jakąś przerwą wakacyjną w międzyczasie - dodał.

Liderem mistrzostw pozostaje Valtteri Bottas.

- Lewis ruszał z pole position i miał dobry start. Mógł kontrolować wyścig, w którym nie działo się tak wiele, jak w ostatni weekend. Jeśli o mnie chodzi to przy starcie z czwartego pola chodziło o ograniczanie szkód. Zdobyłem dobre punkty, wciąż prowadzę w mistrzostwach, więc nie jest źle. Wczoraj [red. kwalifikacje], nie poszło mi idealnie, dlatego dziś nie miałem szans na 25 punktów.