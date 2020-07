Hamilton królem Styrii

Sześciokrotny mistrz świata minął metę Grand Prix Styrii 13,7 sekundy przed Valtterim Bottasem. Mercedes ustrzelił dublet na tym torze pierwszy raz od 2015 roku.

Max Verstappen wykonał dwa pit stopy i finiszował jako trzeci ze stratą 33,6 s. Alex Albon zaliczył kontakt w pojedynku o czwarte miejsce z Sergio Pérezem. Na ostatnim okrążeniu kierowca Racing Point oddał piąte miejsce Lando Norrisowi.

Lance Stroll zajął siódme miejsce - 66 tysięcznych za kolegą z zespołu. Top 10 uzupełnili Daniel Ricciardo, Carlos Sainz i Daniił Kwiat.

Obydwaj kierowcy Ferrari odpadli po kolizji na trzecim zakręcie po starcie. Renault Estebana Ocona zostało wycofane z powodu kłopotów z chłodzeniem.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance and the rest of the pack at the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images