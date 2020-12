Hamilton liczy na McLarena

McLaren zakończył sezon 2019 na czwartej pozycji wśród konstruktorów. W tym roku ekipa z Woking skorzystała na słabej formie Ferrari i włączyła się do walki o najniższy stopień podium. Choć faworytem było Racing Point, McLaren udanym występem w Grand Prix Abu Zabi wskoczył do czołowej trójki.

Kierowcy MCL35, zwłaszcza Lando Norris, świetnie spisali się przede wszystkim w kwalifikacjach. 21-latek uzyskał rezultat jedynie 0,2 s słabszy od Maxa Verstappena oraz duetu Mercedesa.

Hamilton, który za kierownicą McLarena debiutował w F1, przyznał podczas wyścigowego weekendu w Abu Zabi, że cieszy go coraz lepsza forma byłego zespołu.

- Bardzo się cieszę, że widzę McLarena tak blisko, zwłaszcza w kontekście zmian i tego, iż będą korzystać w przyszłym roku z naszego silnika. Miło jest ich widzieć pod koniec roku w takiej formie. Być może będą z nami walczyć w kolejnym. Jeśli będzie trójstronna walka, kibice powinni być zachwyceni.

Choć Andreas Seidl ostrożnie wypowiada się o przyszłorocznych szansach, cieszy go początek kolejnej współpracy z Mercedesem.

- Jeśli chodzi o partnerstwo z Mercedesem, zaczęło się ono bardzo dobrze - powiedział Seidl. - Faceci w Brixworth [tam mieści się fabryka silników Mercedesa] są bardzo doświadczeni. McLarena łączy z nimi długa historia i to pomogło nam połączyć się ponownie.

- Oczywiście, teraz ta współpraca będzie nieco inna, ponieważ mamy w Formule 1 fabryczny zespół Mercedesa. Jednak to, co widziałem do tej pory, jest satysfakcjonujące. Integracja z jednostką napędową Mercedesa przebiega sprawnie i jestem przekonany, że będziemy w dobrej formie od pierwszego wyścigu.