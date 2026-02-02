Bogate doświadczenie Brytyjczyka w Formule 1 pozwala mu, jak mało komu, wyrazić konkretną opinię na temat samochodów zbudowanych według nowego regulaminu, który zmieni układ sił w stawce 11 zespołów przygotowujących się do sezonu 2026.

Dla siedmiokrotnego mistrza świata to już piąta gruntowna zmiana przepisów w jego karierze. Brytyjczyk często mówił o tym, bolidem której ery lubił się ścigać najbardziej, zwłaszcza po wyczerpującym okresie 2022-2025, kiedy na torach panowały samochody maksymalnie wykorzystujące efekt przyziemienia.

Jazda nową generacją bolidów jest odrobinę przyjemniejsza - Lewis Hamilton

Nadchodzący reset przepisów pozytywnie wpływa na optymizm Hamiltona związany z nową generacją bolidów F1, które zadebiutowały na torze podczas oficjalnych testów w Hiszpanii w ubiegłym tygodniu.

Hamilton z czasem 1 min 16,348 s ustanowił nieoficjalnie najszybsze okrążenie testów i mając niebagatelny wkład w intensywny sprawdzian nowego bolidu, który wykonał 444 okrążenia na Circuit de Barcelona-Catalunya, stwierdził, że nowe bolidy F1 są przyjemniejsze w prowadzeniu, ponieważ są bardziej przewidywalne od swoich poprzedników.

- Jazda nową generacją bolidów jest odrobinę przyjemniejsza – powiedział Hamilton w wywiadzie dla F1 po odcinku próbnym w Barcelonie. – Samochód też jest nadsterowny i wpada w poślizg, ale łatwiej jest to przewidzieć – powiedział Hamilton.

- Oczywiście mamy nad czym jeszcze pracować, tak jak wszyscy, myślę jednak, że mamy bardzo owocne testy za sobą. Wszyscy są bardzo zaangażowani i widać, że każdy w zespole ma wolę zwycięstwa. To pozytywny sygnał.

Program testowy Ferrari obejmował jazdę w deszczowych warunkach i jedynym zespołem, który dołączył we wtorek do Scuderii był Red Bull. Brytyjski kierowca, mając za sobą niezbyt udane deszczowe Grand Prix Australii 2025, nie mógł się doczekać, aby przetestować SF-26 na mokrej nawierzchni.

Lewis Hamilton, Ferrari Autor zdjęcia: Ferrari

- Szczerze mówiąc, to był naprawdę przyjemny tydzień. Myślę, że tej zimy bardzo ciężko pracowaliśmy, aby przygotować nowy samochód do testów – wyjaśnił.

- Początek tygodnia był trochę nietypowy, bo testowaliśmy w deszczu, co normalnie się nie zdarza, ale w zeszłym roku niedziela deszczowego Grand Prix Australii była moim pierwszym razem, kiedy prowadziłem Ferrari w takich warunkach i to był bardzo trudny wyścig. Dobrze było więc zdobyć to doświadczenie i wiedzę.

- Dzięki wspaniałej pracy wszystkich w fabryce, za co jestem naprawdę wdzięczny, pokonaliśmy bardzo dużo kilometrów, co pokazało jak bardzo jesteśmy konsekwentni i że nie mamy problemów.

- Oczywiście, pojawiały się jakieś drobne kłopoty, ale tak naprawdę nie mieliśmy żadnych przestojów, choć jestem pewien, że mogą się one pojawić w ciągu najbliższych tygodni – dodał.