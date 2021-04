Po dwóch odsłonach sezonu 2021 wygląda na to, że Red Bull Racing zbudował wreszcie samochód umożliwiający walkę z dominującym od kilku lat Mercedesem. W Bahrajnie lepsi o włos okazali się mistrzowie świata. Red Bull zrewanżował się w Imoli. Verstappen tuż po starcie odważnym manewrem wysunął się na prowadzenie.

Według Villeneuve’a Hamilton jest obecnie pod presją i będzie musiał zacząć ryzykować na torze, jeśli chce się przeciwstawić liderowi Red Bull Racing.

- Zapowiada się ekscytująco - powiedział mistrz świata z 1997 roku w rozmowie z F1-Insider. - Widzieliśmy w Imoli, że Lewis nie jest już przyzwyczajony do podejmowania wielkiego ryzyka. Jednak teraz będzie do tego zmuszony, ponieważ w przeciwieństwie do poprzednich lat, ma przeciwnika, który posiada równe szanse.

Villeneuve podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat występu siedmiokrotnego mistrza świata w Grand Prix Emilii-Romanii.

- Lewis powinien odpuścić, ponieważ był po zewnętrznej - odniósł się do pierwszych metrów po starcie wyścigu. - Zamiast tego popsuł sobie wyścig w pierwszym zakręcie. Trochę również przesadził, gdy dublował innych. Wątpię, aby przytrafiło mu się coś podobnego kilka tam temu. Czerwona flaga wywołana przez jego zespołowego kolegę Valtteriego Bottasa uratowała go, ale nie może na tym polegać.

Kanadyjczyk zwraca również uwagę, jak ważną rolę w tak zaciętych pojedynkach odgrywają partnerzy z ekipy.

- Sergio Perez jest nowy w Red Bullu, a już wydaje się być silniejszy niż Bottas, który jeździ w Mercedesie piąty sezon. Widzę, że Perez bardziej pomaga Maxowi niż Bottas może pomóc Hamiltonowi.

Instagram, Mercedes