Obrońca tytułu wygrał pierwszą rundę sezonu 2021. Mercedes postawił na agresywną strategię i przedłużony ostatni stint, a tym samym Hamilton już na mocno zużytych oponach musiał bronić się przed Verstappenem aż do samej mety.

Verstappenowi w końcówce udało się objąć prowadzenie, ale oddał pozycję, ponieważ manewr wyprzedzania przeprowadził wyjeżdżając zbyt szeroko w czwartym zakręcie. Potem Holender nie zdołał się już zbliżyć do rywala na tyle, aby ponownie zaatakować pierwsze miejsce.

Podsumowanie GP Bahrajnu: Hamilton pokonał faworyta

- Wow, cóż to był za trudny wyścig - powiedział Lewis Hamilton. - Zdecydowaliśmy się na wcześniejszy pit stop, wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ale musieliśmy podciąć strategię Maxa. Przez cały weekend mieli niesamowite osiągi. Musieliśmy więc zrobić coś naprawdę wyjątkowego. Próba znalezienia równowagi pomiędzy nie naciskaniem zbyt mocno i oszczędzaniem opon, które musiały dotrwać do końca wyścigu, była trudna. Max wywierał na mnie presję do samego końca, ale udało mi się go powstrzymać. To był jeden z najtrudniejszych wyścigów, jaki miałem od dłuższego czasu, więc naprawdę jestem wdzięczny za ten wynik. Bardzo dziękuję mężczyznom i kobietom z fabryki i z ekipy na torze, za ciągłe przesuwanie granic i nie poddawanie się, nawet jeśli czuliśmy, że jesteśmy z tyłu.

Pytany czy walka z Maxem Verstappenem była ekscytująca, odparł: - Zdecydowanie tak. Trzeba znaleźć się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, aby być na szczycie. Wydaje mi się, że jestem w takim położeniu, a do tego Max świetnie sobie radzi. Naprawdę musimy dawać z siebie wszystko, a nawet więcej, aby zaliczać takie występy. Uwielbiam wyzwania, kocham robić to, co robię.

- Było dziś bardzo ciężko w samochodzie, ale to był fantastyczny wyścig i jest to dla nas naprawdę dobry początek sezonu. Podczas testów myśleliśmy, że będziemy jakieś sześć, osiem dziesiątych sekundy z tyłu. Praca, która została wykonana w ostatnim tygodniu była spektakularna - podkreślił.

Drugi z kierowców Mercedesa - Valtteri Bottas, zajął trzecie miejsce.

