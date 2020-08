Hamilton na C3

Kierowca Mercedesa wyprzedził o 0,176 sekundy Valtteriego Bottasa, korzystającego z C4. Daniel Ricciardo popisał się trzecim wynikiem (+0,815), zostawiając za sobą Maxa Verstappena (+0,831). Lance Stroll jadący na C3, zmieścił się w piątce (+0,895).

Sześć minut przed końcem awaria silnika zatrzymała Sebastiana Vettela. Dwie minuty przed upływem czasu wywieszono czerwoną flagę. Antonio Giovinazzi nie znalazł biegu i zaparkował Alfę na poboczu Becketts.

Temperatura powietrza wzrosła do 30, asfaltu do 41 stopni. W 9 minucie Kevin Magnussen uzyskał 1.28,097 na średnio twardych oponach. Daniił Kwiat przebił wynikiem 1.27,468. Lance Stroll wypróbował C4 (1.27,179). Nico Hülkenberg zszedł do 1.27,130, Stroll - do 1.27,127.

Od 20 minuty liderował Valtteri Bottas (1.25,917 na C3). Nico Hülkenberg przejął P2 (1.26,922). Lewis Hamilton na C4 poprawił czas Bottasa o 0,016 sekundy. Na Pirelli z żółtym paskiem Max Verstappen wykręcił trzeci (1.26,488), Lance Stroll - czwarty czas (1.26,501).

Bottas otrzymał miękkie opony i w 36 minucie podniósł poprzeczkę na 1.25,782. Charles Leclerc awansował na P6 (1.26,182). Lewis Hamilton sprawdził C3, w 42 minucie uzyskując 1.25,606. Daniel Ricciardo (1.26,421) i Max Verstappen (1.26,437) atakowali na C4.

Nico Hülkenberg miał kłopoty z luźnym fotelem i zjechał do boksu. Kimi Räikkönen opuścił tor na Becketts. Lance Stroll również znalazł się na poboczu.

Sebastian Vettel uderzył w krawężnik i gubiąc olej, zatrzymał Ferrari przed Copse Corner. VSC zakończono 4,5 minuty przed upływem czasu. Antonio Giovinazzi nie znalazł biegu na Maggotts i zjechał na pobocze. Czerwona flaga przerwała sesję.