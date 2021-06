Od początku ery hybrydowej Hamilton zdobył sześć tytułów. Tylko raz - w 2016 roku - musiał uznać wyższość innego kierowcy, a był nim zespołowy kolega - Nico Rosberg.

Dzięki formie Red Bull Racing i przygotowanego przez nich RB16B bieżąca rywalizacja jest niezwykle zacięta. To ekipa z Milton Keynes prowadzi w obu klasyfikacjach. Max Verstappen wygrał już cztery wyścigi, a Sergio Perez wydatnie pomaga walczyć z Mercedesem również na polu strategicznym.

Pytany przez dziennik AS, co sądzi o walce na szczycie tabeli, Alonso odpowiedział: - Jest bardzo dobrze. Przez lata dominował Mercedes i polegało to tylko na pojedynku Hamiltona z [Valtterim] Bottasem do połowy sezonu, a potem było po wszystkim. Dobrze jest mieć dwóch silnych rywali.

- Dla nich [którzy walczą] to trochę bardziej stresujące, ale ci obserwujący mają więcej zabawy.

Sugestię, że Hamiltona wreszcie można pokonać, Hiszpan skomentował następująco:

- Nigdy nie był niepokonany. Jednak przyzwyczaił się, że musi wygrać z zespołowym kolegą, a teraz trzeba pokonać inny samochód, który czasem będzie szybszy, a czasem wolniejszy.

- Obaj [kierowcy] są na bardzo wysokim poziomie. Nawet jeśli w dany weekend Mercedes jest trochę lepszy, Verstappen zrobi coś ponadprzeciętnego i zostaje w walce. A gdy to Red Bull jest lepszy, Hamilton ma coś w zanadrzu. Obaj podnieśli poziom i to interesujące.

W klasyfikacji kierowców Verstappen wyprzedza po ośmiu wyścigach Hamiltona o 18 punktów.