Vettel zapowiedział emeryturę po zakończeniu bieżącego sezonu. 35-letni Niemiec debiutował w F1 w tym samym, 2007 roku, co Hamilton.

Siedmiokrotny mistrz świata został zapytany przed Grand Prix Węgier czy decyzja o dwa lata młodszego Vettela nie sprawi, że i on ponownie postanowi przemyśleć swoją przyszłość w Formule 1.

- Nie, nie sprawi. To po prostu przypomnienie, iż jestem w takim momencie kariery, że ci którzy razem ze mną zaczynali i ścigaliśmy się tak długo, zaczynają odchodzić.

- Zanim się zorientujemy, nie będzie tu Fernando [Alonso...], a potem... Kto jest następny? Ja będę najstarszy [w stawce]. Jednak nie, jego decyzja nie sprawiła, że zacząłem o tym myśleć.

Hamilton zapewnił, że obecnie koncentruje się jedynie na tym, by Mercedes wrócił do walki o zwycięstwa.

- Szczerze mówiąc, myślę o tym, jak ulepszyć samochód. Zastanawiam się, jakie kroki trzeba podjąć, by ten zespół znowu wygrywał.

- Myślę też, co trzeba zrobić, by ten sport zrównywał ludzi, aby był bardziej różnorodny. O tym właśnie rozmyślam. Kiedy mówię o tym paliwie, które nadal mam w baku, mam na myśli właśnie te rzeczy i czuję, iż wciąż jest wiele do zrobienia.

- Prawdopodobnie kiedy przestanę jeździć, trochę tego paliwa nadal będę miał. Nie sądzę, bym tu był do całkowitego wypalenia. Mam jednak nadzieję, że jeszcze to potrwa.