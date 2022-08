Na pierwszym okrążeniu wyścigu o GP Belgii Hamilton próbował wyprzedzić Alonso na prostej Kemmel. Lewis był częściowo przed Fernando, kiedy skręcił, aby złapać wierzchołek zakrętu, odbierając Alonso jakiekolwiek miejsce i powodując kolizję.

Podczas gdy Alonso był w stanie kontynuować, tył samochodu Hamiltona został katapultowany w powietrze, a Brytyjczyk został poproszony o zatrzymanie się przez Mercedesa. Następnie Hamilton przyjął winę za incydent, wyjaśniając, że Alonso był w jego ślepym punkcie.

- Dzisiaj zdecydowanie była to moja wina. To niefortunne. Dałem z siebie wszystko. Po prostu nie zostawiłem wystarczająco dużo miejsca i zapłaciłem za to cenę. To nie było zamierzone - tłumaczył Lewis.

Alonso był wściekły na Hamiltona i w komunikacie radiowym do zespołu nazywał go idiotą, który potrafi się ścigać tylko, kiedy startuje jako pierwszy. Zapytany o komentarze Alonso, Hamilton powiedział, że „miło wiedzieć”, co Alonso o nim myśli.

- Tak naprawdę nie mam na to odpowiedzi. Wiem, jak się sprawy mają w ferworze walki, ale miło jest wiedzieć, co on do mnie czuje. Jak powiedziałem, nie było to zamierzone i biorę za to odpowiedzialność. Tak właśnie robią dorośli - komentował Hamilton.

Zapytany, czy zamierza porozmawiać ze swoim byłym kolegą z drużyny McLarena, Lewis powiedział - Nie. Chciałem to zrobić, dopóki nie usłyszałem tych słów.