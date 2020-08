Kierowca Mercedesa znalazł niestandardową motywację do kontynuowania kariery i niestandardowe źródło energii do dalszych startów.

Hamilton chciałby spędzić jeszcze co najmniej trzy sezony w mistrzostwach świata.

- Nie jest łatwo zdecydować, ile jeszcze lat będę się ścigał - odpowiedział sześciokrotny mistrz świata, zapytany o swoją przyszłość. - W tym roku kwarantanna i odwoływanie wyścigów na początku sezonu to były złe wiadomości i nie najlepiej wpływały na ogólny nastrój.

- Jednak ta sytuacja umożliwiła mi skierowanie energii na inne rzeczy. Mogłem odetchnąć - kontynuował. - Dzięki temu pojawiła się we mnie nowa siła, która najprawdopodobniej da mi możliwość dłuższego utrzymania obecnej formy.

- Oczywiście z biegiem czasu zacznę zawodzić zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Nie wiem dokładnie, kiedy to się stanie - ale nie sądzę, aby w przeciągu najbliższych dwóch lub trzech lat - dodał. - Dlatego w niedalekiej przyszłości widzę siebie tutaj, w Formule 1. Do tego na horyzoncie nie ma zawodnika tego samego pochodzenia co ja, który mógłby wziąć udział w mistrzostwach świata. To także jest dla mnie bardzo ważna kwestia.

- Dlatego nie jestem jeszcze gotowy, aby myśleć o odejściu - podkreślił. - Bez względu na to, ile mistrzostw wygrasz, w każdym sezonie rozpoczyna się walkę od początku, mając zero punktów. Nikogo tu nie trzymają tak po prostu - a ja chcę pozostać w formie godnej Formuły 1 tak długo, jak to możliwe. Co najmniej trzy lata.

Po dwóch wygranych z trzech dotychczasowych grand prix sezonu 2020, w klasyfikacji mistrzostw Hamilton prowadzi z przewagą pięciu punktów nad zespołowym kolegą z Mercedesa - Valtterim Bottasem.