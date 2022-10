Hamilton ujawnił niedawno, że prowadzi już Mercedesem rozmowy na temat nowego kontraktu. Obecna umowa wygasa wraz z końcem sezonu 2023, ale siedmiokrotny mistrz świata zdradził, że chce pozostać w F1 jeszcze przez kilka lat.

Pytany podczas czwartkowej konferencji prasowej przed Grand Prix Meksyku, jak długo chce pozostać w stawce królowej motorsportu, Hamilton odparł:

- Szczerze mówiąc, nie wyznaczam sobie żadnego limitu - powiedział Brytyjczyk. - Planuję podpisać z zespołem wieloletni kontrakt. Naprawdę, naprawdę nie wiem, jak może wyglądać kolejne pięć lat.

- Wprowadzamy w życie wiele fajnych projektów, jak na przykład firmę produkującą filmy. Czuję się świetnie, zarówno ciałem, jak i duchem. Sądzę, że możemy wspólnie jeszcze wiele osiągnąć. Nie wiem jedynie, jak długo to potrwa.

Hamiltonowi pozostały trzy szanse, by nie kończyć sezonu bez ani jednej wygranej. Jak do tej pory zwyciężał w każdej ze swoich piętnastu kampanii na szczeblu Formuły 1. 37-latek przyznał, że trudno jednoznacznie ocenić, jak tegoroczne problemy Mercedesa wpłynęły na jego motywację, ale zapewnia, że pasji oraz determinacji, by wrócić na szczyt mu nie brakuje.

- Każdego roku musisz spytać sam siebie, ile chcesz dać. Powinno to być tyle samo, o ile nie więcej, jak w pierwszym sezonie. Czy jesteś gotów poświęcić cały swój czas na przygotowania, trening i pracę? Jeśli pojawi się tylko chwila, w której po prostu tu przyjadę i zrobię swoje, oznaczać to będzie, że już tutaj nie ma dla mnie miejsca, nie zasługuję na nie i powinienem przestać.

- Pytam siebie czy jestem w stanie to robić i czy chcę to robić, a odpowiedzi brzmią tak. Mamy do odzyskania mistrzostwo i uwielbiam tę misję oraz wyzwanie stojące przed zespołem.