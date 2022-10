37-letni Hamilton jest obecnie drugim najstarszym kierowcą w stawce F1, za Fernando Alonso liczącym cztery wiosny więcej. Aktualny kontrakt siedmiokrotnego mistrza świata wiąże go z Mercedesem do końca sezonu 2023.

Toto Wolff, szef zespołu, ujawnił niedawno, że we wstępnych rozmowach na temat przyszłości Hamilton napomknął, iż „ma w sobie jeszcze z pięć lat”. Pytany w Japonii o plany związane z F1, Brytyjczyk odparł:

- Kocham to, co robię - stwierdził Hamilton. - Mamy wiele pracy do wykonania i sporo do osiągnięcia. Nie wybieram się nigdzie w najbliższej przyszłości.

Hamilton przyznał, że wiąże swoją przyszłość z Mercedesem również po zakończeniu sportowej kariery. Wielokrotnie powtarzał, iż jego celem są zwiększenie różnorodności i poprawa integracji społecznej poprzez motorsport. Dodał, że nic nie jest postanowione w kwestii rywalizacji na torach, a rozmowy o planach dotyczyły bardziej tego, co będzie mógł zrobić wspólnie z niemieckim producentem.

- Uważam, że Mercedes może wiele zrobić, nie tylko jako producent samochodów. Zapewnia pracę ogromnej liczbie ludzi. Ma potężną platformę do zmiany narracji i jest w stanie wywrzeć naprawdę pozytywny wpływ na środowisko.

- Jest mnóstwo rzeczy, a ja pragnę być częścią tej przemiany i chcę pracować z Mercedesem nie tylko nad wygrywaniem wyścigów i zdobywaniem tytułów. Oczywiście, w tej chwili celem numer jest wygranie kolejnych mistrzostw. Na tym się teraz koncentrujemy.

Po przegranym finale sezonu 2021 Hamilton nadal ma na koncie siedem tytułów i pod tym względem remisuje z Michaelem Schumacherem. Brytyjczyk przekonuje jednak, że to nie wyniki, a etap życia zadecyduje o momencie odwieszenia kasku na kołek.

- Nie mogę teraz odejść, ponieważ dopiero zacząłem pomagać w zmianach i tworzeniu bardziej otwartego i integrującego środowiska w tym sporcie. Muszę zostać i to kontynuować. Poza tym, czuję się zdrowszy niż kiedykolwiek pod względem tego, co jem, jak się przygotowuję. Uwielbiam ściganie.

- Robię to odkąd pamiętam, od 5 roku życia i to nie zaniknie.