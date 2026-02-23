Przejdź do głównej treści
Formuła 1

Hamilton: Nigdzie się nie wybieram

Brytyjczyk uspokaja swoich wiernych kibiców, którzy obawiają się, że ich ulubiony kierowca odejdzie na emeryturę po sezonie F1 2026.

Piotr Furman
Edytowano:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Hamilton odniósł się do prowokacyjnego wpisu w mediach społecznościowych, w którym stwierdził, że może zakończyć karierę, jeśli w w 2026 roku nie będzie w stanie odzyskać mistrzowskiej formy.

W piątek, po zakończeniu przedsezonowych testów w Bahrajnie kierowca Ferrari powiedział: - Koniec testów. To inspirujące obserwować, jak zespół wkłada w budowę samochodu cały wysiłek. Dla mnie to najbardziej fascynująca część tej pracy.

- Wszystko jest budowane od podstaw, a tylko nieliczni z nas mogą przetestować tę maszynę. To uczucie nigdy się nie starzeje. Chcę ogromnie podziękować całemu zespołowi za ciężką pracę, która doprowadziła nas do tego miejsca. Jestem im naprawdę wdzięczny.

- Uwielbiam pracować z moim zespołem i jeździć dla kibiców. Mam niesamowite szczęście, że mogę robić to, co robię, i nie mogę się doczekać nadchodzącego sezonu.

Czytaj również:

Od tego sezonu zacznie obowiązywać nowy zestaw przepisów, który w dużej mierze skupia się na zmianach w jednostce napędowej. Obecne układy napędowe są  bardziej uzależniona od energii elektrycznej, co oznacza, że ​​zarządzanie energią płynącą z akumulatorów będzie odgrywać kluczową rolę w każdym wyścigu.

Nowe bolidy nie będą już też tak bardzo uzależnione od efektu przyziemienia, co powinno się akurat spodobać Hamiltonowi, który w latach 2022-2025 dość często narzekał na ich prowadzenie.  

W 2026 roku wszystkie oczy będą jednak zwrócone na Brytyjczyka ze względu na jego sukcesy odniesione w poprzedniej erze hybrydowej (2014-2021). 41-latek dodał, że negatywne nastawienie, które mu towarzyszyło w sezonie 2025 jest już za nim.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Autor zdjęcia: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

- Jestem odświeżony i wypoczęty. Nigdzie się nie wybieram, choć przez chwilę zapomniałem kim jestem, ale dzięki wam i waszemu wsparciu nie zobaczycie mnie już w tym stanie.

- Wiem, co trzeba zrobić. To będzie piekielnie trudny sezon, ale dałem z siebie wszystko, żeby tu dziś być – zakończył.

8 marca 2026 roku rozpocznie się 77. sezon Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację zainauguruje Grand Prix Australii.

Czytaj również:

Poprzedni artykuł Ognisty powrót

