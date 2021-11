Lewis Hamilton wygrał kwalifikacje na torze w Lusajl, będąc o ponad 0.4 sekundy szybszy od Maxa Verstappena. Brytyjczyk borykał się z problemami podczas piątkowych treningów, jednak dzisiaj stanął na wysokości zadania.

- Piątek oraz czwartek były dla mnie trudne. Nie mogłem znaleźć tempa na torze, a oprócz tego bolał mnie żołądek. Wczoraj siedziałem z inżynierami na torze do północy i analizowaliśmy, w których miejscach mógłbym się poprawić. Wprowadziliśmy kilka zmian podczas trzeciego treningu i jak się okazało, przyniosło to korzyści. Ostatnie okrążenie było piękne. Prowadzenie bolidu na tym torze to czysta przyjemność. Czuć prędkość wchodząc w zakręty - tłumaczył.

Brytyjczyk został również zapytany, jak wyobraża sobie strategię na jutrzejszy wyścig.

- Jest to szybki i nie najłatwiejszy tor. Opony nie ulegają mocno degradacji. Wydaje mi się, że twarda mieszanka C1 może wytrzymać bardzo długo trudy wyścigu, ale z tym bywa różnie. Wszystkiego dowiemy się jutro. Muszę uważać jutro na starcie. Prosta startowa jest dosyć długa, a następnie mamy szeroki zakręt numer jeden, w który wieje tylny wiatr. Muszę dać z siebie wszystko - podsumował.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images