Hamilton obawia się o opony

Hamilton na trzech kołach dowiózł zwycięstwo w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Na drugi wyścig na Silverstone Pirelli dostarczyło jeszcze bardziej miękki zestaw mieszanek. Mercedes nadal miał problemy z ogumieniem i został strategicznie ograny przez Red Bull Racing. Max Verstappen przerwał tegoroczną dominację niemieckiego producenta i wygrał Grand Prix 70-lecia.

Przed kierowcami kolejny upalny weekend, tym razem w Hiszpanii. Hamilton spodziewa się, że opony ponownie przysporzą wielu zmartwień.

- Spodziewam się, że na tym torze będziemy mieli problemy podobne do tych, które spotkały nas na Silverstone, zwłaszcza jeżeli będzie gorąco, a na to się zapowiada - powiedział Hamilton. - Może nie będzie tak źle, ale z pewnością jest to pewne wyzwanie.

- Wybór opon będzie taki sam, jak na pierwszy wyścig na Silverstone, więc czeka nas trudna przeprawa.

Swojemu zespołowemu partnerowi wtóruje Valtteri Bottas: - Zgadzam się z tym, że będzie to swego rodzaju wyzwanie. Nie widziałem prognoz, ale wydaje się, że będzie gorąco. Red Bulle są wtedy mocne.

Pierwszy trening przed Grand Prix Hiszpanii ruszy jutro o godzinie 11.