Formuła 1

Hamilton olimpijczykiem?

Lewis Hamilton wybrał dyscyplinę, w której reprezentowałby Grenadę podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Piotr Furman
Edytowano:
Lewis Hamilton in Bahrain erstmals mit neuem Renningenieur bei Ferrari, aber ...

Autor zdjęcia: Ferrari

Brytyjczyk ujawnił, w jakich dyscyplinach zimowych igrzysk olimpijskich chciałby spróbować swoich sił, przyznając, że myślał nawet o narciarstwie biegowym, ale nie ma odpowiedniego wzrostu.

Siedmiokrotny mistrz świata F1 pochodzi z Grenady, małego wyspiarskiego kraju na Karaibach i przyznał, że chciałby stworzyć własną grenadyjską drużynę bobslejową.

- Gdybym miał uprawiać jakąś zimową dyscyplinę olimpijską, byłyby to bobsleje – wyjaśnił Hamilton. - Zawsze chciałem uprawiać ten sport. Nie ma drużyny z mojej rodzinnej Grenady, więc może zaprosiłbym mojego najlepszego przyjaciela Jana, a potem zwerbowałbym kilka innych lokalnych osób i stworzyłbym drużynę bobslejową.

- Uwielbiam też narciarstwo biegowe i strzelanie. Widziałem, że Jamajczycy mają biegacza narciarskiego, który sobie świetnie radzi, biorąc pod uwagę, że na Jamajce nie ma śniegu. To fajna dyscyplina, ale trzeba mieć odpowiedni wzrost do nart, a ja nie spełniam warunków, więc raczej bobsleje.

Co ciekawe, kolega Hamiltona z Ferrari, Charles Leclerc, wybrał tę samą dyscyplinę. - Myślę, że bobsleje – powiedział Monakijczyk. – Potrzebowałbym kilku sprinterów, takich trochę większych ode mnie, bo ja byłbym kierowcą i to całkiem dobrym.

Tego typu rozważania, przy okazji trwających Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech podkreślają dobre humory kierowców Ferrari po niedawno zakończonej pierwszej turze przedsezonowych testów w Bahrajnie.

Lewis Hamilton, Ferrari

Hamilton zakończył ostatni dzień testów pokonując 149 okrążeń na Bahrain International Circuit. – To był dobry tydzień – wyjaśnił Hamilton. - Dużo dowiedzieliśmy się o samochodzie i wiele o oponach. To dość nietypowy tor, na którym ścigamy się wieczorem, ale z jakiegoś powodu każą nam testować w ciągu dnia.

- Poranek w Bahrajnie jest zawsze okropny. Jest bardzo wietrznie i gorąco, ale wciąż wiele się uczymy, poznajemy opony i staramy się zrozumieć, jak ustawić samochód w odpowiednim oknie.

- Postaramy się na przyszły tydzień zoptymalizować samochód, żebyśmy mogli mieć trochę lepszy balans. Ale ogólnie rzecz biorąc mamy za sobą dobry, solidny tydzień, podczas którego z Charlesem pokonaliśmy wiele kilometrów - dodał.

