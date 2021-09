Dwójka kierowców Mercedesa zajęła pierwszy rząd do dzisiejszego sprintu. Hamilton jednak nie popisał się najlepszym startem, przez co spadł o kilka pozycji w dół. Valtteri Bottas dowiózł pierwsze miejsce do mety, jednak dostanie on jutro karę przesunięcia na starcie za wymianę jednostki napędowej.

Czytaj również: Bottas zwycięzcą drugiego w historii sprintu kwalifikacyjnego

Oznacza to, że do jutrzejszego wyścigu z pole position ruszy Max Verstappen. Siedmiokrotny mistrz świata ustawi się na czwartym polu za bolidami McLarena.

36-latek twierdzi, że przez swój błąd "stracił dużo punktów", które mogły mieć znaczenie w rywalizacji o mistrzostwo.

- Widzieliście tempo Red Bulla. Nie wiem, czy Max był szybszy od Valtteriego, ale to oni mają teraz pole position. Wydaje się, że to powinno być dla nich łatwe zwycięstwo. Ja muszę spróbować wyprzedzić dwa McLareny.

Początkowo ekipa z Milton Keynes nie zakładała, że zdoła zdobyć pierwsze pole startowe. Ocena zespołu wydawała się być trafna po piątkowych kwalifikacjach, ponieważ Verstappen nieco odstawał tempem od kierowców Mercedesa.

- Myślę, że mają o wiele lepsze tempo, niż przypuszczamy - stwierdził Hamilton.

- Wykonali świetną robotę, ale Valtteri również zrobił swoje. Nie doceniliśmy tego, jak sprawują się na miękkich oponach. W każdym razie muszę przeanalizować, jak jutro mogę przebić się do przodu i naprawić swój błąd - podsumował.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M 1 / 1 Autor zdjęcia: Charles Coates / Motorsport Images