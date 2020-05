Hamilton pobił Beckhama

Majątek osobisty kierowcy Mercedesa szacowany jest na 224 miliony funtów, o 37 milionów funtów więcej niż w zeszłorocznym rankingu. Kontrakt Hamiltona z niemiecką marką wart jest 40 milionów funtów za sezon. Drugi na liście golfista Rory McIlroy ma majątek o wartości 170 milionów funtów.

- Bycie najlepszym na świecie w tym, co robisz, jest dobrze wynagradzane w każdym biznesie i zawodzie. Sport nie jest wyjątkiem, co pokazuje tegoroczna lista. To nie przypadek, że Lewis Hamilton i Rory McIlroy są najbogatszymi. Obaj są najlepsi w swoich dyscyplinach. Anthony Joshua, kolejny numer jeden na świecie, nie jest daleko za nimi - mówił Robert Watts, twórca The Sunday Times Rich List.

- Na pierwszy rzut oka gwiazdy sportu bardzo różnią się od przedsiębiorców i innych liderów biznesu, ale największe nazwiska w golfie, boksie, wyścigach i piłce nożnej mają taką samą zdolność do ciężkiej pracy i poświecenia. Te umiejętności pozwalają się wybić, gdy wielu odpuszcza - dodał.

