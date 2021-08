Hamilton ukończył rywalizację na Hungaroringu na trzeciej pozycji. Mistrz świata z powodu strategicznej decyzji zespołu Mercedesa przez cały dystans musiał przedzierać się z ostatniego miejsca w górę stawki.

Czytaj również: Wyniki z Vettelem

Po zakończeniu wyścigu 36-letni Brytyjczyk był bardzo zmęczony. Opóźnił swój wywiad, a na podium miał zawroty głowy. Wejść na najwyższy stopień - do wspólnego zdjęcia - pomagał mu Esteban Ocon. Hamilton zamiast na konferencję prasową, udał się najpierw do zespołowego lekarza.

- Jestem po prostu wyczerpany - przyznał Hamilton. - To jedno z najdziwniejszych doświadczeń, jakie przeżyłem na podium. Miałem zawroty głowy i na podium wszystko było rozmazane. Walczę od początku roku. Po tym, co stało się w zeszłym, próbuję zachować zdrowie. To wciąż bitwa.

Hamilton, który chorował na COVID-19 w końcówce 2020 roku (opuścił Grand Prix Sakhiru), ujawnił, że nie po raz pierwszy czuje się nadmiernie zmęczony. Kierowca Mercedesa podejrzewa, iż to długotrwałe skutki zakażenia koronawirusem.

- Nie rozmawiałem z nikim na ten temat, ale podejrzewam, że ma to związek. Pamiętam objawy, gdy to miałem, a od tamtego czasu treningi wyglądają inaczej. Poziom zmęczenia jest inny. To wyzwanie.

- Po prostu nadal będę próbował jak najlepiej się przygotować. Może chodzi o nawodnienie. Nie wiem, ale z całą pewnością kiedyś czegoś takiego nie odczuwałem. Coś podobnego przeżyłem na Silverstone, ale teraz było gorzej - podsumował Lewis Hamilton.