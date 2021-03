Hamilton pokonał faworyta

Lewis odniósł 96 zwycięstwo w F1 - rekordowe, piąte w Bahrajnie, trzecie z rzędu. Na 42 okrążeniu wyścigu pobił rekord wszech czasów Michaela Schumachera, który w karierze przejechał na czele 5111 kółek.

Max Verstappen, od początku mający problem z dyferencjałem, wyprzedził Hamiltona na zakręcie 4 podczas 53 okrążenia, ale zrobił to poza torem i musiał oddać miejsce kierowcy Mercedesa.

Valtteri Bottas trzeci raz zmienił opony po 54 okrążeniu i odebrał Verstappenowi bonusowy punkt, na ostatnim kółku uzyskując 1.32,090.

Lando Norris wywalczył czwarte miejsce - przed Sergio Pérezem, który startował z pit lane po awarii na okrążeniu formującym. Kolejne lokaty zajęli Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz i Yuki Tsunoda. Debiutant z AlphaTauri minął Lance'a Strolla na ostatnim okrążeniu.

Kraksa na trzecim zakręcie po starcie wyeliminowała Nikitę Mazepina. Fernando Alonso odpadł z powodu przegrzanych hamulców. Zespół AlphaTauri wycofał Pierre Gasly'ego po 52 okrążeniu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 and Charles Leclerc, Ferrari SF21 at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images