Hamilton powinien przejść do Red Bulla

Podczas gdy Hamilton prawdopodobnie przedłuży swój kontrakt i pozostanie w Mercedesie po tym sezonie, Jordan uważa, że bardziej kuszącą perspektywą dla F1 byłoby odejście niemieckiego producenta i przejście Hamiltona do Red Bulla.

Sądzi, że zapoczątkowałoby to fascynującą rywalizację między Hamiltonem a Verstappenem, sugerując, że wygrałby Holender.

W rozmowie z holenderskim Ziggo Sport Jordan powiedział: -Osobiście uważam, że Lewis powinien przejść Red Bull Racing, a nie do Ferrari.

- To byłaby idealna opcja, ponieważ obecnie najlepszym kierowcą młodego pokolenia w Formule 1 jest Max Verstappen. Nie ma wątpliwości co do tego.

- Jego styl, szybkość, intelekt, kontrola na torze i również jego arogancja, ma to wszystko. Zwycięzcy grand prix i mistrzowie muszą mieć taki charakter, to oczywiste. On to ma.

- Nie mam pojęcia, czy odziedziczył to od Josa, czy cokolwiek innego, ale fakty są takie, że ma niewiarygodny talent. Wierzę, że gdyby miał kolegę zespołowego, takiego jak Lewis Hamilton, byłby w stanie go pokonać.

Jordan nie ma wątpliwości, że Hamilton jest na poziomie najlepszych kierowców F1, takich jak Ayrton Senna, Michael Schumacher i Alain Prost.

Wierzy również, że Verstappen ma możliwość nawiązania do tego, co teraz robi Hamilton, jeśli dostanie odpowiedni samochód.

- Myślę, że Lewis pod koniec tego roku będzie najlepszym ze wszystkich - dodał Jordan, odnosząc się do rekordów Brytyjczyka. - Muszę przyznać, że Lewis jest na poziomie Prosta, Senny i Schumachera. Sądzę, że przebije ich osiągnięcia, zanim Max tego nie zrobi.

- Gdy Max wejdzie do gry, będzie dokładnie taki sam. Red Bull już jest blisko, bardzo blisko tego poziomu. Tak naprawdę nie mieli po prostu tyle szczęścia w tym roku.

- Widzieliśmy niepowodzenia Maxa, kilka drobnych problemów, ale np. Albon zajął trzecie miejsce w ostatnim wyścigu. Wierzę, że silnik Hondy jest taki sam lub wkrótce będzie na poziomie jednostki napędowej Mercedesa.

- Tak więc powiedziałem Adrianowi Newey’owi „Musisz zrobić lepszy samochód, ponieważ jeśli spiszesz się tak, jak stać na to Maxa, czeka na was, na Red Bulla, mistrzostwo” - zakończył.