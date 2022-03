Lewis Hamilton oraz George Russell nie czuli się komfortowo za kierownicą W13 podczas jazd na torze w Bahrajnie. Zawodnicy przez ostatnie dwa dni musieli sobie radzić z wysoką temperaturą nawierzchni oraz silnym wiatrem z pustyni. Siedmiokrotny mistrz świata twierdzi, że sytuacja jest daleka od ideału, ale nie jest całkowicie zniechęcony obecnymi wynikami.

- Tak było nam trudno. Próbujemy się oswoić do obecnych warunków. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, że bolid podskakuje na prostych.

Brytyjczyk nie uważa, że problemem okazały się nowe ulepszenia, które wprowadzono po testach w Barcelonie. Główną przyczyną wydają się wyjątkowe warunki na Bliskim Wschodzie.

- To w głównej mierze wiatr utrudnia nam jazdę. Pracujemy nad różnymi rozwiązaniami, aby utrzymać odpowiedni docisk. Myślę, że wszyscy tutaj mamy podobne problemy. Niektórym udało się to w miarę obejść, my niestety dalej się męczymy. Na torze jest ślisko i wyboisto. Rano jest piasek i bardzo gorąco, wieczorem nawierzchnia jest zakurzona - tłumaczy 37-latek.

Hamilton jednak wierzy, że Mercedes poradzi sobie z problemami przed pierwszym Grand Prix sezonu, które odbędzie się w przyszły weekend.

- Jestem przekonany, że rozwiążemy ten problem. Może w następnym tygodniu, będziemy mogli pokazać się z lepszej strony, kiedy lepiej zrozumiemy bolid - podsumował Anglik.