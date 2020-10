Hamilton najlepszy w historii

Sześciokrotny mistrz świata minął metę Grand Prix Portugalii 25,5 sekundy przed Valtterim Bottasem. Max Verstappen finiszował ze stratą 34,5 sekundy. Siódmy raz w tym roku oglądano tę trójkę razem na podium.

Charles Leclerc doprowadził Ferrari do mety na czwartym miejscu. Następny w wynikach, Pierre Gasly został zdublowany przez Hamiltona. Carlos Sainz, drugi raz w tym sezonie widziany na czele wyścigu, na ostatnim okrążeniu odebrał szóstą pozycję Sergio Pérezowi. Na trzecim zakręcie po starcie Checo kręcił się po kontakcie z Verstappenem.

Esteban Ocon, Daniel Ricciardo i Sebastian Vettel uzupełnili punktowaną dziesiątkę. Jedenaste miejsce zajął Kimi Räikkönen z Alfa Romeo Racing Orlen.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Sergio Perez, Racing Point RP20, and the rest of the field on the opening lap Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Na miękkich oponach startowali Verstappen, Pérez, Albon, Sainz, Norris, Gasly i Ricciardo. Magnussen otrzymał Pirelli z białym paskiem. Reszta stawki ruszła na średnio twardych slickach.

Temperatura powietrza wynosiła 20, asfaltu 25 stopni. W trakcie okrążenia formującego pojawiły się pierwsze krople deszczu.

Lewis Hamilton prowadził po starcie, ale na pierwszym okrążeniu został wyprzedzony przez Valtteriego Bottasa. Sergio Pérez kręcił się po kontakcie z Maxem Verstappenem na zakręcie 3. ZSS uznał to za incydent wyścigowy. Carlos Sainz minął Hamiltona, Lando Norris - Verstappena.

Pérez zjechał po średnio twarde opony i spadł na koniec kolejki. Kimi Räikkönen, który na początku drugiego okrążenia wygrał pojedynek z Charlesem Leclerkiem, zyskał 10 miejsc. Sainz odebrał prowadzenie Bottasowi.

Podczas 5 okrążenia Verstappen wykorzystał DRS i zepchnął Norrisa na P5. Bottas (6) i Hamilton (7) wyprzedzili Sainza. Max Verstappen awansował do trójki kosztem kierowcy McLarena (8). Leclerc zrewanżował się Räikkönenowi (8), a następnie minął Norrisa (9).

Daniel Ricciardo relegował Räikkönena na P8 (9). Pierre Gasly ograł Ricciardo, Lance Stroll - Räikkönena. Po 11 okrążeniu Kimi zjechał po średnio twarde opony i zamykał klasyfikację.

Leclerc wyprzedził Sainza, Gasly - Norrisa (12). - Lewa przednia jest martwa, koledzy - poinformował przez radio Max Verstappen. Stroll awansował na P8 kosztem Ricciardo. W trzy sekundy kierowcy Renault zmieniono opony na średnio twarde.

- Lewy przód nie wygląda wspaniale - zawyrokowal Lewis Hamilton. George Russell zepchnął Antonio Giovinazziego na P13. Lance Stroll walczący z Lando Norrisem, po kontakcie na zakręcie 1 wykonał obrót i spadł na P11. Kanadyjczyka ukarano 5 sekundami. Uczestnicy kolizji zjechali na wymianę przedniego skrzydła.

Na pierwszym zakręcie 20 okrążenia Lewis Hamilton wykorzystał DRS i pozbawił Valtteriego Bottasa pozycji lidera. Alex Albon zatrzymał się po miękkie opony. Pérez minął Kwiata i był już jedenasty.

W trakcie 21 okrążenia powrócił drobny deszcz. Sergio Pérez wypchnął z dziesiątki Antonio Giovinazziego. Max Verstappen zjechał po średnio twarde opony i spadł na P6 (24).

Carlos Sainz również otrzymał C2. Sebastianowi Vettelowi założono C1 Pierre Gasly'emu - C2. Zamykającego klasyfikację Lance'a Strolla ukarano 5 sekundami za wyjeżdżanie poza tor.

Sainz ostro walczył z Räikkönenem o P10. Po równie ostrym pojedynku Sergio Pérez pozbawił piątego miejsca Estebana Ocona.

Charles Leclerc zatrzymał się po twarde opony i Max Verstappen wrócił do czołowej trójki - ze stratą 48 sekund do Hamiltona. Kierowca RBR musiał oszczędzać paliwo.

George Russell wytrzymał na komplecie C2 do 38 okrążenia. Po pit stopie kierowca Williamsa spadł z siódmego na 14 miejsce. Lewis Hamilton pokonal jeszcze trzy kółka, uzyskując 9,8-sekundową przewagę nad Bottasem. Pit stop lidera trwał 2,7 sekundy.

- On ma twarde opony - poinformowano Valtteriego. - To my bierzemy miękkie - powiedział nowy lider wyścigu. Po 41 okrążeniu Bottas odwiedził pit lane i w 2,4 sekundy założono mu... C1. Zespół Mercedesa wyjaśnił mediom, że nie tak prowadzi biznes. Jeżeli Hamilton jako pierwszy wybrał mieszankę, to Bottas musi wybrać taką samą!

Romain Grosjean doczekał się 5-sekundowej kary za wyjeżdżanie poza tor. Bottas zablokował koło na hamowaniu i został minięty przez zdublowanego Daniiła Kwiata. Wolne przebicie skierowało na pit lane Lando Norrisa.

Po drugim postoju Sergio Pérez znalazł się na P6. Ekipa RBR popisała się 1,8-sekundowym pit stopem - Alex Albon wyjechał na miękkich oponach. Sainz wyprzedził Ricciardo, Russell - Giovinazziego.

Racing Point wycofał Lance'a Strolla. Otmar Szafnauer poinformował, że zbalansowanie samochodu było coraz gorsze. Esteban Ocon jako ostatni zmienił opony po 53 okrążeniu. Problem z przednim kołem przedłużył pit stop, ale po powrocie na tor Esteban wyprzedził Daniela Ricciardo.

Sebastian Vettel pozbaawił 10 lokaty Kimiego Räikkönena - i zablokowal koło na hamowaniu, co przekreśliło dalszy awans. Daniił Kwiat jako następny otrzymał 5-sekundową karę za przekraczanie limitu toru.

Na 59 okrążeniu Lewis Hamilton zdublował Sergio Péreza. Lando Norris wygrał pojedynek o P13 z George'em Russellem. Na pit lane znowu zaczęło padać.

Pierre Gasly'emu nie udało się wyprzedzić Péreza po wewnętrznej zakrętu 1. O mało nie doszło do kolizji i ZSS zajął się tym incydentem. Na następnym kółku kierowca AlphaTauri przeprowadził udany atak po zewnetrznej. Carlos Sainz na prostej przejechał obok Péreza.