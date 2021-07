Mistrz świata późną zimą przedłużył umowę z Mercedesem tylko na jeden sezon, do końca 2021 roku. Dlatego w ostatnich miesiącach trwały intensywne spekulacje na temat jego długoterminowych planów.

Jednak Hamilton oraz szefostwo Mercedesa nie chciało pozwolić, aby dyskusje o ich dalszej współpracy przeciągały się zbyt długo podczas trwającej, intensywnej walki o tytuł. Uzgodniono warunki nowego kontraktu i Hamilton pozostanie w ekipie z Brackley do końca sezonu 2023.

Nowa umowa oznacza, że po jej zakończeniu Hamilton będzie miał na koncie już jedenaście sezonów w Mercedesie, po tym, jak dołączył do ekipy niemieckiego producenta w 2013 roku. Jeżdżąc w ich barwach zdobył do tej pory sześć, z siedmiu dotychczasowych tytułów.

- Trudno uwierzyć, że to już prawie dziewięć lat pracy z tym niesamowitym zespołem i jestem podekscytowany, że będziemy kontynuowali naszą współpracę przez kolejne dwa lata - powiedział Hamilton. - Osiągnęliśmy razem tak wiele, ale wciąż może być tego jeszcze więcej, zarówno na torze, jak i poza nim.

- Jestem niesamowicie dumny i wdzięczny za to, jak Mercedes wspierał mnie w moim dążeniu do poprawy różnorodności i równości w naszym sporcie - dodał. - Wzięli na siebie odpowiedzialność i poczynili ważne kroki w tworzeniu bardziej zróżnicowanego zespołu i zintegrowanego środowiska. Dziękuję wszystkim oddanym i utalentowanym osobom w Mercedesie, których ciężka praca sprawia, że to wszystko jest możliwe, a także zarządowi za ich ciągłe zaufanie do mnie. Wkraczamy w nową erę samochodów, która będzie pełna wyzwań i ekscytująca, a ja nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co jeszcze możemy razem osiągnąć.

Teraz otwartą kwestią pozostaje, kto będzie jego kolegą zespołowym w przyszłym roku. Kontrakt Valtteriego Bottasa wygasa po tegorocznych mistrzostwach. Fin wie, że musi zaimponować szefostwu, jeśli chce zachować swoją posadę.

Inną opcją dla Mercedesa jest George Russell. Kontrakt ich juniora z Williamsem również kończy się w tym sezonie. Brytyjczyk zrobił ogromne wrażenie na Mercedesie, gdy podczas zeszłorocznego Grand Prix Sakhiru zastąpił niedysponowanego Lewisa Hamiltona.

Uważa się, że decyzja w kontekście drugiego kierowcy zapadnie w okolicach przerwy letniej.