Żaden kibic nie będzie mógł wziąć udziału w pierwszych grand prix sezonu. Broniący tytułu Lewis Hamilton przyznaje, że będzie dziwnie walczyć o zwycięstwa przy pustych trybunach.

- Chciałem podziękować wszystkim za pozytywne wiadomości, to naprawdę pomogło zespołowi i mnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy - powiedział kierowca Mercedesa. - Będziemy tęsknili za wami podczas wyścigów.

- Przejeżdżanie obok pustych trybun nie będzie zbyt inspirujące, będziemy dość samotni - kontynuował w filmie skierowanym do kibiców. - Mimo to będziemy wiedzieli, że jesteście z nami. Trzymajcie kciuki za nas i pozostańcie w pozytywnym nastroju.

Aby zawody mogły się odbyć, zespoły będą musiały przestrzegać ściśle nowych protokołów bezpieczeństwa, chroniąc kierowców, mechaników i wszystkich innych zaangażowanych w organizację wyścigów, co według Hamiltona sprawi, że sezon będzie o wiele trudniejszy.

- Przygotowujemy się, jak możemy, na to, co będzie najtrudniejszym sezonem, Myślę, że Formuła 1 i my wszyscy doświadczyliśmy trudnych czasów i zmian, które musimy wprowadzić, aby móc działać dalej - przyznał.

Mistrzostwa świata rozpoczną się w weekend 3-5 lipca od Grand Prix Austrii.