Hamilton z łatwością przetrwał końcowe pięć okrążeń wyścigu po okresie samochodu bezpieczeństwa, uciekając przed Bottasem, liderem na wczesnych etapach dzisiejszej rywalizacji.

Podsumowanie GP Emilii-Romanii: Mercedes zgarnie wszystko

Brytyjczyk przyznaje, że nie była to łatwa wygrana.

- To był naprawdę wyczerpujący wyścig ze względu na szybkość, z którą jechaliśmy - przyznał Lewis Hamilton. - Patrzę teraz na mój zespół. Znam też wszystkich chłopaków i dziewczyny w fabrykach w Brackley i Brixworth. To oni są bohaterami. Cały czas rozwijamy się, cały czas pracujemy. Mocno naciskamy, wprowadzamy coraz lepsze innowacje. Ludzie to widzą i choć myślą, że przywykliśmy do tego, to za każdym razem jestem dumny z tego zespołu i ducha w ekipie. Będę na zawsze wdzięczny każdemu z osobna, że możemy bić takie rekordy. Nikt wcześniej tego nie dokonał przed nami. Mamy też wspaniałego przywódcę. Ogromne podziękowania dla Mercedesa, firmy Petronas, dla naszych wszystkich partnerów. Bez nich nie bylibyśmy w stanie tego robić.

- Wracamy do walki co roku. Powiem szczerze, że kiedy już działamy na tak wysokim poziomie, trudno jest to utrzymać i poprawiać. Jednak ekipa cały czas rozkłada samochód, montuje go z powrotem , co tydzień, co weekend. Wow, siedem mistrzowskich tytułów, będę o tym kiedyś opowiadał wnukom - dodał.

Po dublecie w Imoli wiadomo również, że mistrzem świata kierowców zostanie już tylko ktoś z zespołu Mercedesa. Hamilton ma szansę cieszyć się z tytułu już za dwa tygodnie w Grand Prix Turcji.