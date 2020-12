Kierowca Haasa miał kontakt z Daniiłem Kwiatem w zakręcie numer 3 i wypadł z toru. Po uderzeniu w barierę Armco samochód rozpadł się na dwie części i eksplodował.

- To były szokujące obrazki. Rzecz w tym, że kiedy wsiadamy do samochodu, wiemy, że ryzykujemy. Szanuję to niebezpieczeństwo i zdaję sobie z tego sprawę. To jednak były przerażające sceny. Nie wiem, jakie tam było przeciążenie, ale naprawdę musimy być wdzięczni, że halo zadziałało. Dobrze, że ta bariera go nie przecięła, bo mogło być o wiele gorzej - powiedział Lewis Hamilton.

- To nam przypomina, ale też ludziom, którzy nas oglądają, ten sport jest niebezpieczny. Bawimy się tą granicą, limitem możliwości, ale trzeba też szanować ryzyko. To jest naprawdę niesamowita praca, którą włożyła Formuła 1 i FIA, żeby osiągnąć taki poziom bezpieczeństwa. Oczywiście ten incydent będzie przebadany. Dużo pracy zostanie wykonane, aby coś takiego się nie powtórzyło - kontynuował.

Hamilton pewnie wygrał Grand Prix Bahrajnu, w którym pokonał Maxa Verstappena. Podkreślił jednak, że to był bardzo wymagający wyścig pod względem fizycznym. Do tego po 45-minutowej przerwie, po wypadku Grosjeana, ciężko było odzyskać właściwe nastawienie do rywalizacji.

- Fizycznie to było bardzo wymagające. Z tą przerwą, którą mieliśmy na początku, masz zupełnie inne nastawienie, bo gdy zaczynasz walkę, jesteś przygotowany na rywalizację, a przy 45 minutach pauzy, łatwo wypaść z tej strefy - dodał. - Trzeba jednak znów wrócić do walki. Jechałem na maksa przez cały czas, aby utrzymać przewagę. Rywale byli dzisiaj bardzo szybcy. Fizycznie to duże obciążenie, ale tak zawsze było na tym obiekcie, szczególnie, że jest tu wiele zakrętów, które pokonujemy z dużymi prędkościami. Do tego trochę ślizgałem się na torze, nie byłem pewien, jak będzie wyglądała końcówka.

- Jestem wdzięczny mojemu zespołowi, ponieważ wykonali fantastyczną robotę ze strategią. To przywilej, że mogę być częścią takiej ekipy - zakończył.