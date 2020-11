Hamilton wygrał w miniony weekend Grand Prix Turcji i po 94 zwycięstwie w karierze zapewnił sobie siódmy tytuł mistrza świata, wyrównując rekord wszech czasów F1, należący do Michaela Schumachera.

Dominacja Hamiltona i Mercedesa w Formule 1 skłoniła niektórych do sugestii, że jego triumfy wynikają jedynie z zasiadania w najlepszym samochodzie, a nie z umiejętności kierowcy.

Stanowisko w tym temacie zajął Paddy Lowe, który, jako szef techniczny, współpracował z Hamiltonem w McLarenie i Mercedesie. W jego opinii skala osiągnięć kierowcy dowodzi ponad wszelką wątpliwość rolę, jaką odegrał talent Brytyjczyka.

- Odnosząc się do wyścigu Turcji, to on wpłynął na wypracowanie takiej przewagi w tym samochodzie - powiedział Lowe. - Owszem, bolid jest dobry, ale jeśli porównamy jego jazdę z poczynaniami kolegi zespołowego, czy z błędami innych zawodników, można stwierdzić, że dał perfekcyjny występ - kontynuował.

- Spoglądając na jego całą karierę i siedem mistrzowskich tytułów, należy to uśrednić biorąc pod uwagę ogromny wkład zespołów w tworzenie wspaniałych samochodów. Jednak mając takiego kierowcą, jak Lewis, który w czternastu sezonach, sięgnął po siedem tytułów, należy przyznać, że to zależy już od jego jazdy.

- Można wybrać, któryś sezonów i powiedzieć „no dobra, ten był dla niego łatwy”. Jednak nie wszystkie tak się przedstawiały. W grę wchodzą też inne czynniki, takie jak wytrzymałość oraz regularność. Jest wielu wspaniałych kierowców, o których można mówić, że wnieśli duży wkład własnym talentem i wygrywali mistrzostwa. Lecz zdobycie siedmiu tytułów wymaga wyjątkowej konsekwencji.

Podkreśla etykę pracy Hamiltona i fakt, że nigdy nie siedział z założonymi rękami, czekając, aż wszystko zrobi się samo.

Jest przekonany, że bardzo wyróżnia się na tle wielu legendarnych kierowców.

- Żaden z nich nie miał takiej wytrwałości w pracy z roku na rok, aby sięgnąć po tyle mistrzostw. To właśnie wyróżnia Hamiltona, dokonał wielu życiowych wyborów i poświęcił się F1.

- Ludzie mówią, że wygrał wszystkie wyścigi jeżdżąc w Mercedesie, a dotychczasowe czternaście lat w Formule 1 spędził tylko w dwóch zespołach. Dobrze to jednak przeanalizować, ponieważ jest to historia konsekwencji, lojalności i budowania wzajemnych relacji. Stanowi to część pakietu, który zapewnia tak wiele długotrwałych sukcesów - zakończył.