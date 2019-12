Hamilton ukoronował sezon

Sześciokrotny mistrz świata prowadził od startu do mety - 19 raz w karierze, co stanowi wyrównanie rekordu Ayrtona Senny. Lewis zamknął sezon jedenastym zwycięstwem, wyrównując dorobek z 2014 i 2018 roku.

Max Verstappen finiszował jako drugi - 16,7 sekundy za Hamiltonem. Ferrari pojechało na dwa stopy. Charlesa Leclerca (3.) i Sebastiana Vettela (5.) przedzielił startujący z ostatniego pola Valtteri Bottas. Po raporcie Jo Bauera, ZSS zajmie się sprawą Leclerca. Kontrola przed wyjazdem na start wykazała, że ilość paliwa w zbiorniku samochodu z numerem 16 znacznie odbiegała od zadeklarowanej przez zespół.

Alex Albon zajął szóste miejsce - przed Sergio Pérezem, który na ostatnim okrążeniu wyprzedził Lando Norrisa. Za Daniiłem Kwiatem, jako dziesiąty zameldował się Carlos Sainz. Hiszpan wraz z Danielem Ricciardo minął na finiszu Nico Hülkenberga. Punkt zapewnił Sainzowi szóste miejsce w mistrzostwach.

George Russell finiszował jako siedemnasty. Za Pierrem Gaslym, na 19 pozycji ukończył wyścig Robert Kubica, dwukrotnie zdublowany przez Hamiltona. Z powodu uszkodzeń, Racing Point wycofał samochód Lance'a Strolla po 45 okrążeniu.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Lando Norris, McLaren MCL34, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, and the rest of the field at the start

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images