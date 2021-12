Hamilton po raz czwarty przystąpi do finału w Abu Zabi walcząc o tytuł. W 2010 roku pretendentów było łącznie czterech - liczyli się również Sebastian Vettel, Mark Webber i Fernando Alonso. W sezonach 2014 i 2016, Hamilton mierzył się z Nico Rosbergiem. W obu przypadkach wygrał wyścig, jednak pięć lat temu nie starczyło to do tytułu.

Przed tegorocznym finałem, Hamilton i Verstappen mają taką samą liczbę punktów. Do niedzielnego wyścigu Brytyjczyk ruszy z drugiego pola. Najlepszy w kwalifikacjach był jego rywal do końcowego lauru.

Poproszony o porównanie obecnego pojedynku, z tym toczonym pięć lat temu z Rosbergiem, Hamilton odpowiedział:

- Jest zupełnie inaczej. To kompletnie inny scenariusz. Całkowicie inna sprawa i teraz czuję się milion razy lepiej niż wtedy. Czuję się dobrze.

Na pytanie, co spowodowało taką zmianę nastawienia, Hamilton odpowiedział, stwierdzając, że nie chciałby roztrząsać tej sprawy, jednak zaznaczył, iż jest teraz w zupełnie innym momencie swojego życia.

- Teraz mierzę się z innymi przeciwnościami, a poza tym sytuacja jest teraz odmienna, natomiast ja szczęśliwszy.

Pytany czy jest aktualnie lepszym kierowcą niż w sezonie 2016, obrońca tytułu stwierdził:

- Tak. Zespołowym partnerem też.

Grand Prix Abu Zabi rozpocznie się o godzinie 14:00 polskiego czasu.