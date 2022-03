Organ zarządzający Formułą 1 rozpoczął szczegółowe badania nad przebiegiem wydarzeń z zeszłorocznego finału sezonu. Decyzje podjęte przed dyrektora wyścigowego, Michaela Masiego, który zdecydował się na selektywną interpretację przepisów przyczyniły się do ostatecznego wyniku mistrzostw świata.

FIA początkowo twierdziło, że to kibice i media źle zinterpretowali regulamin, jednak z biegiem czasu organizacja dokonała wielu znaczących zmian. Masi przestał pełnić rolę dyrektora wyścigowego, a jego miejsce zajęli Niels Wittich i Eduardo Freitas. Nowa dyrekcja będzie wspierana przez wirtualny system kontroli, który ma pomóc podczas weekendów wyścigowych.

Zmiany zostały przyjęte z dużym zadowoleniem przez wiele osób, jednak wciąż niektórzy chcieliby się dowiedzieć, co dokładnie się wydarzyło w Abu Zabi. Jedną z takich osób jest Lewis Hamilton, który pragnie, aby końcowy raport FIA został udostępniony publicznie.

- Mam nadzieję, że końcowe wyniki zostaną udostępnione wszystkim. Uważam, że wszystko sprowadza się do zrozumienia, co się wydarzyło i jak możemy działać, aby w przyszłości nie dochodziło do takich sytuacji - tłumaczył Brytyjczyk.

Decyzja w kwestii publikacji raportu nie została jeszcze podjęta. Tak możliwość musi zostać zatwierdzona przez Światową Radę Sportów Motorowych na posiedzeniu. Najbliższe spotkanie odbędzie się w przeddzień rozpoczęcia sezonu F1 w Bahrajnie.