Hamilton wraca do formy

Hamilton na początku minionego tygodnia uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Siedmiokrotny mistrz świata nie mógł wziąć udziału w drugiej rywalizacji w Bahrajnie. Zastąpił go George Russell, który gdyby nie błędy zespołu, wygrałby Grand Prix Sakhiru.

Przez siedem dni Hamilton nie udzielał się w mediach społecznościowych. Dziś Brytyjczyk umieścił „w sieci” nagranie, na którym poinformował o swoim stanie zdrowia. Kierowca Mercedesa zaznaczył, że ma za sobą jeden z najtrudniejszych tygodni w życiu. Pełen optymizmu dodał jednak, iż był w stanie odbyć dziś trening fizyczny i liczy na występ podczas zbliżającego się weekendu.

- Wiem, że nie odzywałem się przez te dni, ale był to jeden z najtrudniejszych tygodni, jaki przeżyłem od dawna - powiedział Hamilton na nagraniu. - Skupiałem się na regeneracji i powrocie do formy, abym mógł wsiąść do samochodu i ścigać się w ostatniej rundzie w Abu Zabi.

- Obudziłem się dzisiaj, czułem się świetnie i rozpocząłem pierwszy trening. Chciałem wam po prostu przekazać dobrą wiadomość, dać znać, że nic mi nie jest i podziękować za przesłane wiadomości i filmy. Doceniam to, naprawdę.

- Mam nadzieję, że gdziekolwiek jesteście, pozostajecie dobrej myśli, walcząc z przeciwnościami. Mam nadzieję, że wrócę wkrótce do samochodu.

Hamilton nie zdradził czy przeprowadzono u niego kolejne badanie pod kątem COVID-19 i jaki był wynik ewentualnego testu. Mercedes również nie zakomunikował jeszcze, kto wystąpi w W11 należącym do mistrza świata.