Wszystko wskazuje na to, że Państwo Środka jest szczęśliwym miejscem dla Brytyjczyka, który w zeszłym roku na Shanghai International Circuit wygrał wyścig sprinterski, a w ostatnią niedzielę pokonał zespołowego kolegę, Charlesa Leclerca i zajął trzecie miejsce w niedzielnym wyścigu za kierowcami Mercedesa.

Hamilton stwierdził po ostatnim weekendzie, że wrócił do swojej najlepszej formy, choć podkreśla, że ​​wciąż są obszary do poprawy. Tegoroczne GP Chin było 26. startem siedmiokrotnego mistrza świata w Ferrari i przyniosło mu sporą ulgę po tak długiej serii niepowodzeń.

- Rozpocząłem tę podróż, marząc o najwyższym stopniu podium zdobytym z Ferrari, ale znalezienie się w pierwszej trójce zajęło mi więcej czasu, niż się spodziewałem – przyznał Hamilton.

- Po trudnym ubiegłym sezonie, zrobiliśmy ogromne postępy i to napawa mnie ogromną dumą. To wielki zaszczyt być częścią tej marki, która posiada teraz naprawdę solidny samochód.

Zapytany, czy czuje, że wrócił do swojej najlepszej formy po trudnościach jakie spotkały go w debiutanckim roku w Maranello, 41-latek odpowiedział: - Zdecydowanie czuję, że wróciłem do swojej najlepszej formy, zarówno psychicznej, jak i fizycznej.

Ale Hamilton wciąż znajduje pola do poprawy, które częściowo są związane z jego wiekiem , jak i z adaptacją do nowych przepisów. Anglik zmienił inżyniera wyścigowego na Carlo Santiego, który wcześniej pracował z Kimim Raikkonenem.

- Na razie nasza umowa jest tymczasowa i decyzja, czy Santi dokończy sezon w tej roli, zostanie podjęta później.

- Moje treningi tej zimy były znacznie cięższe i bardziej intensywne, niż kiedykolwiek wcześniej. Prawdopodobnie wiąże się to z wiekiem – powiedział kierowca Ferrari. - Regeneracja zajmuje mi więcej czasu, ale udało mi się wprowadzić nowe ćwiczenia. Mam świetnego trenera, z którym współpracowałem w przeszłości i pracowaliśmy razem od Bożego Narodzenia.

- Myślę, że wciąż mogę wycisnąć z siebie i z tego samochodu więcej. W połowie i pod koniec zeszłego roku, dogłębnie analizowałem i rozmawiałem z inżynierami o tym, czego oczekuję od nowego samochodu.

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

- To, że w tym roku zespół wdraża niektóre z rzeczy, o które prosiłem, jest dla mnie niezmiernie ważne. To sprawia, że ​​czuję się bardziej zjednoczony ze wszystkimi, ponieważ zmierzamy w tym samym kierunku.

Hamilton nie miał wpływu na rozwój SF-25, ponieważ dołączył do Scuderii dość późno przed sezonem 2025. Szef zespołu, Fred Vasseur, doskonale zdaje sobie z tego sprawę i dlatego nie jest zaskoczony poprawą osiągów Hamiltona.

- Szczerze mówiąc, myślę, że w drugim sezonie zawsze jest o wiele łatwiej, ponieważ jesteś częścią projektu od samego początku. Lewis już od połowy sezonu 2025, zajął miejsce w symulatorze – przypomniał Vasseur po Grand Prix Chin.

- Myślę, że czuje się też trochę bardziej zaangażowany w projekt niż rok temu, kiedy dołączył do zespołu w styczniu - dodał.