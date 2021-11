Decyzja w sprawie Verstappena i Hamiltona została odroczona do soboty, aby można było zebrać więcej dowodów.

Ostatecznie kierowca Red Bulla został ukarany grzywną w wysokości 50 000 euro za złamanie zasad parku zamkniętego.

Delegat Techniczny poinformował, że samochód numer 44 nie przeszedł testu mającego na celu sprawdzenie wymagań ostatniego paragrafu art. 3.6.3 Regulaminu Technicznego FIA Formuły 1 2021. Mówiąc prosto, pomiędzy górną i dolną częścią tylnego skrzydła jest luka. Gdy DRS nie jest aktywowany, dany odstęp musi wynosić od 10mm do 15mm. Samochód przeszedł tą części testu.

Gdy DRS jest aktywowany podnosi się górny element skrzydła. Szczelina wtedy musi wynosić od 10mm do 85mm. Jeśli miernik przechodzi przez szparę, bolid nie zalicza testu. Ten aspekt regulaminu sprawdzano czterokrotnie używając dwóch różnych mierników. Jeden test został przeprowadzony w obecności reprezentanta sędziów oraz przedstawiciela Hamiltona. Bolid w tym przypadku nie przeszedł kontroli.

Siedmiokrotny mistrz świata ze względu na nieprzepisowy system DRS został wykluczony z wyników kwalifikacji. Oznacza to, że Anglik ruszy do sobotniego sprintu z ostatniej pozycji, bądź alei serwisowej. Jest to okazja dla Holendra, aby zwiększyć przewagę nad zawodnikiem Mercedesa w klasyfikacji generalnej.