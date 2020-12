Hamilton: Z Perezem Red Bull będzie mocniejszy

W piątek Red Bull Racing poinformował, że partnerem Maxa Verstappena w sezonie 2021 będzie Sergio Perez. Meksykanin zastąpi Alexa Albona, który otrzymał posadę kierowcy rezerwowego.

Hamilton podkreśla, że dzięki Perezowi łatwiej może mieć Verstappen, lider ekipy z Milton Keynes. Brytyjczyk przypomniał rok 2008, kiedy zdobył swój pierwszy mistrzowski tytuł. Zespołowy partner, Heikki Kovalainen rzadko wspierał go w walce z Ferrari.

- Z całym szacunkiem dla Alexa, w większości wyścigów rywalizacja rozgrywała się między mną, Valtterim [Bottasem] i Maxem - powiedział Hamilton. - Teraz Max znajdzie się w podobnej sytuacji, w której ja jestem teraz. Jednak kiedyś, gdy byłem w McLarenie, drugi samochód nie brał udziału w walce. Kiedy więc ścigaliśmy się z Ferrari, mogli swobodnie zmieniać strategię i mieliśmy bardzo trudno.

- Myślę, że Red Bull będzie silniejszy, zwłaszcza patrząc na to, jak spisuje się Sergio. Sądzę, że jeździł świetnie w tym roku i zasłużył na miejsce. Cieszę się, że wziął go jeden z najlepszych zespołów. Oglądanie go w pojedynkach z Maxem będzie ekscytujące, a nam - jako zespołowi - również utrudni zadanie.

- Będziemy musieli naprawdę się postarać, ponieważ spodziewamy się bitew, których długo nie widzieliśmy, jeśli chodzi o obecność dwóch kierowców, mogących z nami walczyć. Jednak cieszy nas to. Lubimy wyzwania.