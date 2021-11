Po kilku minutach na torze pojawiło się ośmiu kierowców. Na pierwszym miejscu znalazł się Pierre Galsy, Francuz jednak szybko spadł na piąte miejsce. Nowy liderem został Max Verstappen (1:09.329) za nim znalazł się Lando Norris oraz Sergio Perez, który tracili mniej więcej 0.200 sekundy do pierwszego miejsca.

10 minut przed końcem Lewis Hamilton złożył bardzo szybkie okrążenie, uzyskując o pół sekundy lepszy czas od Maxa Verstappena (1:08.824). Następnie lepszy czas od Holendra zdobył Carlos Sainz oraz Valtteri Bottas.

Charles Leclerc dopiero 2 minuty przed zakończeniem Q1 wykonał szybkie kółko. Monakijczyk zdołał zająć trzecią lokatę. Do końca sesji o przejście do Q2 walczył George Russell. Brytyjczyk zdołał przebić się na 14. pozycję, jednak szybko został strącony przez Nicolasa Latifiego oraz kierowców Astona Martina. Świetną formę zaprezentowali kierowcy Alfy Romeo, którzy zdołali przedostać się do drugiej sesji.

Do Q2 nie przeszli: Nikita Mazepin, Mick Schumacher, George Russell, Nicolas Latifi, Lance Stroll.

Po rozpoczęciu drugiej części sesji najszybsze okrążenie wykręcił Lewis Hamilton. Brytyjczyk jednak za szeroko wyjechał w trzecim zakręcie, przez co jego czas został anulowany. 35-latek szybko jednak wykonał kolejne okrążenie i ponownie został liderem (1:08.386). Max Verstappen był bliski pokonania rywala, jednak ostatecznie złożył o 0.181 sekundy gorszy czas.

O Q3 walczył Sebastian Vettel, jednak Niemiec ostatecznie zakończył rywalizację na 12. miejscu. Esteban Ocon był bliski pokonania swojego kolegi zespołowego, wykonujący tylko o 0.052 sekundy gorszy czas. Francuz ruszy do jutrzejszego sprintu z 11. pola.

Po pierwszych 5 minutach Q3 czas 1:08.107 uzyskał Hamilton. Za nim znalazł się Verstappen i Bottas. Holender po zjeździe do boksu skarżył się na to, że jego opony nie mają przyczepności w zakręcie numer osiem.

Kierowca Red Bulla próbował poprawić swój czas. 23-latek zdołał przejechać szybciej drugi sektor, jednak to było za mało, aby pokonać Hamiltona, który złożył w ostatnich sekundach sesji znakomite okrążenie dające mu czas 1:07.934. Brytyjczyk zdominował Verstappena zyskując przewagę prawie pół sekundy nad drugim Holendrem.

Wyniki - Kwalifikacje (Q3)

Wyniki - Kwalifikacje (Q2)

Wyniki - Kwalifikacje (Q1)