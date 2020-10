Hamilton z rekordem, kraksa Vettela

Kierowca Mercedesa ustanowił nowy nieoficjalny rekord Soczi Awtodrom - 1.31,304. Poprzedni rekord należał do Valtteriego Bottasa i pochodził z 2018 roku (1.31,387).

Max Verstappen przeszkodził Mercedesowi w zajęciu ósmy raz z rzędu całego pierwszego rzędu. Po fladze w szachownicę 22-latek zbliżył się do Hamiltona na 0,563 sekundy i uzyskał najlepszy wynik w kwalifikacjach do GP Rosji.

Drugi rząd utworzą Valtteri Bottas i Sergio Pérez, trzeci Daniel Ricciardo i Carlos Sainz, czwarty Esteban Ocon i Lando Norris, piąty Pierre Gasly i Alex Albon.

Charles Leclerc rozpocznie wyścig z 11 pola. Sebastian Vettel rozbił Ferrari w Q2, powodując czerwoną flagę.

Car of Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 being returned after crashing in qualifying

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images