Hamilton zaimponował Rosbergowi

Hamilton przekonującym zwycięstwem w Grand Prix Portugalii pobił rekord Michaela Schumachera. Brytyjczyk ma na koncie 92 wygrane w Formule 1 i o jedną wyprzedza legendarnego Niemca.

Rosberg był partnerem Hamiltona w Mercedesie w latach 2013-2016. To on jako jedyny przerwał trwającą od 2014 roku dominację Brytyjczyka.

- Mam ogromny szacunek dla tego, co udało mu się osiągnąć - powiedział Rosberg agencji Reuters podczas prezentacji serii Extreme E. - Jedna rzecz to znaleźć się na tym poziomie, na którym on jest, a druga to utrzymanie go przez tyle lat. Pokonuje wszystkich każdego roku. To nie jest łatwe.

- Z pewnością przejdzie to do historii jako jedno z największych osiągnięć w historii sportu, nie tylko Formuły 1. Chylę przed nim czoła.

Poza torem Hamilton jest znany ze swojego zaangażowania społecznego. Promuje zdrowy tryb życia. Na początku sezonu włączył się również w akcję Black Lives Matter.

- Jednocześnie uważam, że Lewis w naprawdę fajny sposób wykorzystuje swoją pozycję i świadomość, aby czynić na świecie dobro. Myśli o przyszłości i za to również ma mój szacunek.

- Pośród całego tego szaleństwa związanego z bycia najlepszym w historii F1, wciąż jest w stanie patrzeć w szerszej perspektywie i być może to doceniam nawet bardziej - zakończył Nico Rosberg.