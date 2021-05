Hamilton podkreślił spore zaskoczenie mocnym tempem Ferrari na ulicach Monte Carlo. W pierwszej sesji Carlos Sainz był drugi, w popołudniowej Ferrari zanotowało dublet, Leclerc był przed Hiszpanem.

Lider mistrzostw - Lewis Hamilton, w drugim treningu uzyskał trzeci czas.

- Myślę, że Ferrari jest naprawdę mocne, to zaskoczenie, ale super, że się poprawili tak bardzo. To oznacza bardziej zaciętą rywalizację - powiedział Hamilton.

Zapytanym czy wierzy, że tempo Ferrari jest prawdziwe, odparł: - Widzę to, co wy. Generalnie skupiam się na swojej pracy. Natomiast wygląda na to, że faktycznie ich osiągi takie są.

Mistrz świata przyznaje jednak, że nie pokazał jeszcze pełnej prędkości w Monako.

- Samochód spisuje się dobrze. Zrobiliśmy postęp w kontekście balansu - przekazał. - Ogólnie jestem naprawdę zadowolony. Mamy kilka zmian, które wprowadzimy wieczorem po przeanalizowaniu całego dnia. W kwalifikacjach będzie ciasno.

Drugi z kierowców Mercedesa - Valtteri Bottas zakończył dzień z piątym czasem. W najwolniejszych zakrętach miał kłopoty z bolidem.

- Na tym torze nie czuję trochę przodu - powiedział Bottas. - Mieliśmy podobne problemy na niektórych torach w środku zakrętów i głównie w wolnych zakrętach. Kiedy brakuje odpowiedniego wyczucia przodu auta, łatwo traci się czas. Do tego mam wrażenie, że bolid jest dość sztywny. Na tych wszystkich nierównościach było to dość denerwujące i musimy przyjrzeć się temu.