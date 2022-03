Hamilton był gościem jednej z sesji podczas światowej wystawy Expo 2020, która odbywa się w Dubaju. Brytyjczyka spytano m.in. o nadchodzący sezon, który będzie kolejną okazją do zdobycia ósmego mistrzowskiego tytułu i tym samym pobicia rekordu Michaela Schumachera.

Część odpowiedzi zaskoczyła obserwatorów, ponieważ Hamilton zapowiedział zmianę pełnego brzmienia swojego nazwiska, dodając do niego nazwisko matki.

- To byłoby coś niesamowitego dla mojej rodziny - przyznał Hamilton, nawiązując do potencjalnego ósmego lauru. - Jestem naprawdę dumny z mojego nazwiska, Hamilton. Możecie tego nie wiedzieć, ale nazwisko mojej mamy to Larbalestier i mam zamiar dołączyć je do swojego.

- Tak naprawdę do końca nie rozumiem idei polegającej na tym, że kiedy ludzie się pobierają, kobieta traci swoje nazwisko. Jeśli chodzi o moją mamę, naprawdę chcę, by jej nazwisko było obok nazwiska Hamilton.

Carmen Larbalestier rozstała się z Anthonym Hamiltonem, gdy Lewis był dzieckiem. Matka towarzyszyła kierowcy m.in. podczas nadania tytułu szlacheckiego w grudniu ubiegłego roku. Pytany kiedy zamierza zmienić nazwisko, Hamilton odparł:

- Mam nadzieję, że wkrótce. Nie wiem czy już w najbliższy weekend, ale pracujemy nad tym.

Hamilton odniósł się również do niełatwych relacji z ojcem, którego określił mianem surowego rodzica.

- Pamiętam, gdy po moim pierwszym wygranym grand prix w 2007 roku, patrzyłem na ojca, a on się uśmiechał. To było dla mnie bardzo, bardzo ważne, ponieważ był surowym rodzicem. Niekoniecznie najbardziej kochającym, gdyż czuł, iż zawsze musi być twardy jak skała. Wtedy jednak wiedziałem, że jest ze mnie dumny.