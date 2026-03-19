Hamilton zna tajemnicę Mercedesa?
Lewis Hamilton zasugerował, że wie co stoi za sukcesem Mercedesa.
Mercedes był jak dotąd najszybszy we wszystkich trzech sesjach kwalifikacyjnych w tym roku, a jego samochody stale zwiększały przewagę nad rywalami w trakcie kwalifikacji.
Hamilton wspomniał ostatnio o swoich startach w barwach Mercedesa, kiedy od 2018 roku w kwalifikacjach Srebrne Strzały wyposażone były w bardziej agresywną mapę silnika, którą Brytyjczyk nazwał „trybem imprezowym”.
- Nazwałem to „trybem imprezowym”, bo udział w kwalifikacjach był niezłą zabawą – powiedział Hamilton. – Mieliśmy wtedy najwięcej mocy i osiągaliśmy najwyższe prędkości.
W połowie sezonu 2020 FIA zaostrzyła przepisy dotyczące ustawień oprogramowania silnika podczas kwalifikacji i wyścigu. Regulacje nie zmieniły się do dziś i zgodnie z artykułem C5.23 regulaminu technicznego jednostka napędowa musi pracować w jednym trybie ICE podczas każdego okrążenia startowego we wszystkich sesjach zawodów, z wyjątkiem wolnych treningów.
Mimo to Hamilton uważa, że Mercedes mógł znaleźć sposób na to, aby jego silnik dostarczał więcej mocy, gdy jest to potrzebne.
Zapytany po kwalifikacjach do Grand Prix Chin, czy przewaga Mercedesa wynikała z podejścia do zużycia energii, czy raczej z zarządzania oponami, Hamilton odpowiedział: - Długo jeździłem w tym zespole, więc wiem, jak to działa. W kwalifikacjach stosują inny tryb, który mogą włączyć podczas Q2. My teraz czegoś takiego nie mamy.
- W wyścigu oczywiście tego nie używają, ale wciąż mają przewagę. Musimy dowiedzieć się, co to jest i jak to działa, szczególnie w Q2. Podczas Q1 nie tracimy do nich tak wiele, a potem z 0,1 s robi się naglę 0,7 s. To duża różnica.
Ta teoria została szybko obalona przez Lando Norrisa, kierowcę McLarena, zespołu który korzysta z jednostek napędowych Mercedesa.
- Nie mamy czegoś takiego – oświadczył panujący mistrz świata. Zapytany, czy jego zdaniem Mercedes stosuje oprogramowanie podnoszące moc, Norris odpowiedział: - Nie. Czasami, gdy jesteś w gorszej formie, tworzysz sobie w głowie różne dziwne rzeczy – zakończył.
Ambicje Alpine
Szansa dla Cadillaca
Przełomowe zwycięstwo
Pierwsze przymiarki Bottasa
Perez nie oszczędza Red Bulla
Verstappen odda numer
Koniec ery Marko
