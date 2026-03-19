Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Formuła 1 GP Chin

Hamilton zna tajemnicę Mercedesa?

Lewis Hamilton zasugerował, że wie co stoi za sukcesem Mercedesa.

Piotr Furman Benjamin Vinel
Opublikowano:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Autor zdjęcia: Mark Thompson / Getty Images

Mercedes był jak dotąd najszybszy we wszystkich trzech sesjach kwalifikacyjnych w tym roku, a jego samochody stale zwiększały przewagę nad rywalami w trakcie kwalifikacji.

Hamilton wspomniał ostatnio o swoich startach w barwach Mercedesa, kiedy od 2018 roku w kwalifikacjach Srebrne Strzały wyposażone były w bardziej agresywną mapę silnika, którą Brytyjczyk nazwał „trybem imprezowym”.

- Nazwałem to „trybem imprezowym”, bo udział w kwalifikacjach był niezłą zabawą – powiedział Hamilton. – Mieliśmy wtedy najwięcej mocy i osiągaliśmy najwyższe prędkości.

W połowie sezonu 2020 FIA zaostrzyła przepisy dotyczące ustawień oprogramowania silnika podczas kwalifikacji i wyścigu. Regulacje nie zmieniły się do dziś i zgodnie z artykułem C5.23 regulaminu technicznego jednostka napędowa musi pracować w jednym trybie ICE podczas każdego okrążenia startowego we wszystkich sesjach zawodów, z wyjątkiem wolnych treningów.

Mimo to Hamilton uważa, że ​​Mercedes mógł znaleźć sposób na to, aby jego silnik dostarczał więcej mocy, gdy jest to potrzebne.

Zapytany po kwalifikacjach do Grand Prix Chin, czy przewaga Mercedesa wynikała z podejścia do zużycia energii, czy raczej z zarządzania oponami, Hamilton odpowiedział: - Długo jeździłem w tym zespole, więc wiem, jak to działa. W kwalifikacjach stosują inny tryb, który mogą włączyć podczas Q2. My teraz czegoś takiego nie mamy.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Autor zdjęcia: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

- W wyścigu oczywiście tego nie używają, ale wciąż mają przewagę. Musimy dowiedzieć się, co to jest i jak to działa, szczególnie w Q2. Podczas Q1 nie tracimy do nich tak wiele, a potem z 0,1 s robi się naglę 0,7 s. To duża różnica.

Ta teoria została szybko obalona przez Lando Norrisa, kierowcę McLarena, zespołu który korzysta z jednostek napędowych Mercedesa.

- Nie mamy czegoś takiego – oświadczył panujący mistrz świata. Zapytany, czy jego zdaniem Mercedes stosuje oprogramowanie podnoszące moc, Norris odpowiedział: - Nie. Czasami, gdy jesteś w gorszej formie, tworzysz sobie w głowie różne dziwne rzeczy – zakończył.

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Frustracja sięga zenitu

