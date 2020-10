Hamilton zrównał się z Schumacherem

Mercedes triumfował w Grand Prix na Nürburgringu pierwszy raz od 1954 roku (Juan Manuel Fangio). Max Verstappen, drugi na mecie ze stratą 4,4 sekundy, na ostatnim kółku odebrał Lewisowi punkt za najszybsze okrążenie i to on jest nowym rekordzistą "Ringu" (1.28,139).

Trzeci w wynikach, Daniel Ricciardo sprezentował Renault pierwsze podium od 2011 roku (Nick Heidfeld w Malezji). Sergio Pérez finiszował 1,4 s za Australijczykiem i zapewnił Racing Point trzecią pozycję w mistrzostwach świata producentów.

Następne miejsca w Aramco Grosser Preis der Eifel zajęli Carlos Sainz, Pierre Gasly, Charles Leclerc, startujący z ostatniego pola Nico Hülkenberg, Romain Grosjean, który nie punktował od Hockenheim 2019, i Antonio Giovinazzi. Alfa Romeo Racing Orlen ma już na koncie pięć oczek.Nowy rekordzista F1 (323 starty), Kimi Räikkönen osiągnął metę jako dwunasty.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, and Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, lead the field away at the start

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images