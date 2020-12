Hamilton zrównał się z Vettelem

Podobnie jak w ubiegłym roku, na Bahrain International Circuit finiszowano za samochodem bezpieczeństwa. Pożar silnika pozbawił trzeciego miejsca Sergio Péreza. Podium - drugie w karierze - przypadło Alexowi Albonowi, trzeciemu w wynikach za Maxem Verstappenem.

Lando Norris i Carlos Sainz wprowadzili McLareny do czołowej piątki. Szóste miejsce zajął Pierre Gasly, który podobnie jak Kimi Räikkönen (15.), tylko raz zmienił opony. Top 10 uzupełnili Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Esteban Ocon i Charles Leclerc.

Wyścig zostanie zapamiętany przede wszystkim z powodu dramatycznego wypadku Romaina Grosjeana na pierwszym okrążeniu. Kierowca Haasa został przewieziony śmigłowcem do szpitala.

Neutralizacja spowodowana kraksą Lance'a Strolla, zakończyła się po 8 okrążeniu. - Mój samochód skacze jak kangur - narzekał Max Verstappen, jadący za prowadzącym Lewisem Hamiltonem, przed Pérezem, Albonem, Norrisem i Oconem.

Sainz wyprzedził Leclerca, Russell Räikkönena, Bottas Vettela. Ricciardo i Gasly jako następni wygrali pojedynki z Leclerkiem. Bottas awansował na P14 kosztem Latifiego - i utknął za Kimim Räikkönenem, jadącym z uszkodzonym przednim skrzydłem.

Daniiła Kwiata ukarano 10 sekundami za spowodowanie kolizji ze Strollem. Kara przedłużyła pit stop Rosjanina do 15,5 sekundy. Räikkönen parkował na pit lane przez 10,2 s. W Alfie zmieniono nos.

- Mam wibracje od opon - informował Lewis Hamilton, który posiadał w zapasie 5,2 s nad Maxem Verstappenem. Pit stop lidera trwał 2,4 sekundy (19). Lewis otrzymał średnio twarde slicki.

Verstappen i Pérez zjechali po Pirelli z białym paskiem. Na 23 okrążeniu Sergio Pérez wypchnął z trójki Pierre'a Gasly'ego. Alex Albon również poradził sobie z kierowcą AlphaTauri.

Valtteri Bottas spadł za Lando Norrisa i drugi raz zaliczył pit stop. Sainz i Ocon minęli Ricciardo. Kierowcy Renault ponownie zamienili się miejscami na 30 okrążeniu. Bottas awansował na P10 kosztem Leclerca.

Red Bull Racing zafundował Maxowi Verstappenowi nieudany, 5,1-sekundowy postój (34). Pit stop Alexa Albona trwał 2,1 sekundy. Obydwaj kierowcy otrzymali twarde opony.

Kimi Räikkönen dowiedział się, że ma uszkodzony samochód. Docisk spadł o 10 punktów. - Znowu wibracje - doniósł Lewis Hamilton przed drugim pit stopem (35). Na twardych oponach lider wyprzedzał Péreza o 0,8, Verstappena o 4,9 sekundy.

Sergio Pérez również zjechał po C2 i na 38 okrążeniu relegował Carlosa Sainza na P5. Alex Albon poszedł śladem Checo. Ósmy w kolejce, Valtteri Bottas trzeci raz skierował się pod boksy. Problem z lewym tylnym kołem przedłużył postój Sainza do 3,9 sekundy.

Przyszłoroczny kierowca Ferrari wyprzedził Charlesa Leclerca, który po zmianie opon znalazł się na P12. Po 42 okrążeniu Lewis Hamilton mógł się pochwalić 600 kółkami, przejechanymi na czele w sezonie - to jego najlepszy wynik w karierze.

Bottas minął Ocona, Norris Gasly'ego. Max Verstappen, który ustępował Hamiltonowi o 5 sekund, otrzymał na finisz średnio twarde opony. Max wrócił na tor 4,2 s przed Pérezem i uzyskał najlepszy czas 1.32,014.

Pierre Gasly dowiedział się przez radio o hamulcowych problemach Sainza. - Zasnąłeś? Obudź się! - usłyszał Checo Pérez, tracący już 9,9 s do Verstappena. Sainz poradził sobie z Gaslym na 51 okrążeniu.

Sergio Pérez, który po raz pierwszy mógł zdobyć podium w dwóch kolejnych wyścigach, zaparkował w drugim sektorze dymiącego RP20. Samochód zaczął płonąć. Na 55 okrążeniu powrócił Safety Car. Ekipa Mercedesa przygotowała się do pit stopu, ale nie był potrzebny. Hamiltona poinformowano, że neutralizacja potrwa do końca dystansu.

