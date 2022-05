FIA ponownie postanowiła przypomnieć kierowcom o zakazie noszenia biżuterii podczas jazdy oraz wymogu posiadania atestowanej bielizny. Obie te pozycje zostały włączone do protokołu badania kontrolnego, wypełnianego przez zespoły.

Szczególnie niezadowolony z zabiegów FIA jest Lewis Hamilton. Brytyjczyk w ramach „protestu” pojawił się na piątkowej konferencji obwieszony ozdobami. Miał m.in. trzy zegarki i osiem bransoletek oraz łańcuch na szyi. Siedmiokrotny mistrz świata powiedział, że koncentrowanie się federacji na takich rzeczach jest zupełnie niepotrzebne.

Ponadto Hamilton wyjaśnił, że minimum dwóch elementów biżuterii nie jest w stanie tak łatwo zdjąć, wymieniając m.in. kolczyk w nosie. Dodał, że wykonane są one z platyny i nigdy wcześniej nie było z nimi problemów.

Na pytanie czy gdyby FIA nalegała, a on nie odpuścił, zdecydowałby się pauzować podczas weekendu, Hamilton odparł: - Jeśli mnie powstrzymają, niech i tak będzie. Mamy rezerwowego kierowcę.

Motorsport.com dowiedział się jednak, że Hamilton spotkał się z przedstawicielami medycznymi FIA. Brytyjczyk usłyszał, że naciski federacji nie mają charakteru personalnego i ich celem nie jest powstrzymywanie wyrażania siebie, a jedynie dbanie o bezpieczeństwo.

Hamilton zgodził się, że podczas weekendu w Miami usunie wszystkie te elementy biżuterii, które dają się łatwo zdjąć. Na pozostałe dostał czas do Grand Prix Monako, które odbędzie się 29 maja.

Kierowcom przypomniano również o konieczności noszenia atestowanej, ognioodpornej bielizny. Sebastian Vettel postanowił więc pojawić się w padoku z bokserkami założonymi na wyczynowy kombinezon.

- Droczę się - przyznał Vettel. - Nie obchodzi mnie to, ale śmieszy, że cały czas o tym mówimy.

Sebastian Vettel, Aston Martin, with boxer shorts on the outside of his race suit

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images