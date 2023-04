Po drugim restarcie, na 56. okrążeniu Grand Prix Australii, Fernando Alonso obrócił się po uderzeniu przez Carlosa Sainza i stracił kilka pozycji.

Czerwona flaga została pokazana po raz trzeci w wyścigu. Wiele samochodów było uwikłanych w kolizje i pojawił się problem, w jaki sposób ustalić kolejność, w której bolidy mają jechać do mety za samochodem bezpieczeństwa.

Czytaj również: Alpine wykorzysta przerwę

Niektórzy sugerowali, aby samochody były ustawione w kolejności, w jakiej znajdowały się w momencie wywieszenia czerwonej flagi. Z kolei Alonso powiedział przez radio, że powinni ustawić się tak, jak przy wcześniejszym starcie z miejsca, tak jak podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii w 2022 roku.

Ostatecznie ta druga opcja została uznana za właściwą, a Alonso zachował trzecie miejsce. Przemawiając w podcaście F1 Nation, Damon Hill pochwalił inteligencję Alonso i świadomość zasad tego sportu, aby zmaksymalizować swoją zdobycz punktową.

- Żartowaliśmy, że powinien być prawnikiem. Zatrudniłbym go do obrony w sprawie o morderstwo! Nudzi się za kierownicą, potrzebuje czegoś innego do roboty. Jeździ w kółko i mówi: „Czy mogę też zająć się strategią? Powiedz mi więcej" - powiedział Hill.

Czytaj również: Kara dla Red Bulla zbyt łagodna

- Można by było oczekiwać, że ktoś, kto jest w Formule 1 tak długo i ma tak bogate doświadczenie, czegoś się nauczył [w kwestii przepisów]. Dał z siebie wiele w tym biznesie, rozumie ten sport jak Michael Schumacher. On zawsze rozumiał, gdzie są szanse i je wykorzystywał. To samo dotyczy Fernando. W przyszłości powinien być szefem zespołu. Jestem pewien, że poradzi sobie świetnie - dodał Hill.