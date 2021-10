Tegoroczna rywalizacja w Formule 1 wchodzi w decydującą fazę, a walka o tytuł jest wyjątkowo zacięta. Wśród kierowców lider zmienia się niemal co rundę. Obecnie na czele jest Max Verstappen, jednak jego przewaga nad Lewisem Hamiltonem wynosi jedynie sześć punktów. Wśród konstruktorów Mercedes wypracował sobie 36 oczek zapasu nad Red Bull Racing.

Verstappen wrócił na prowadzenie w tabeli po Grand Prix Turcji. Jednak w Stambule wyraźnie było widać, że Mercedes złapał drugi oddech i Red Bull przez cały weekend nie był w stanie na poważnie zagrozić ekipie z Brackley. Wydaje się, że W12 ponownie jest najlepszym samochodem w stawce.

Masashi Yamamoto, szef Hondy w F1, uważa, że szanse Verstappena na tytuł wciąż są duże.

- Plan jest taki, by w Teksasie obronić prowadzenie - powiedział Yamamoto serwisowi as.web. - Po Meksyku i Brazylii pozostałe wyścigi odbędą się w Katarze, Arabii Saudyjskiej i Abu Zabi. Do czasu finału w Abu Zabi chcemy rozwinąć samochód tak, by ponownie był najlepszy.

- W 2019 roku byliśmy szybcy w Meksyku i Brazylii, a w 2020 wygraliśmy w Abu Zabi. Katar i Arabia Saudyjska to znaki zapytania, ale jeśli mieliśmy prędkość w Meksyku, Brazylii i Abu Zabi, wyniki powinny być dobre.

- Uważam, że w pozostałych sześciu wyścigach odniesiemy trzy zwycięstwa - zapowiedział Masashi Yamamoto.