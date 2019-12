Honda chce uczciwej rywalizacji

Ferrari znajduje się pod lupą rywali. Zespoły przyglądają się różnym rozwiązaniom zastosowanym przez Scuderię, szukając przyczyn dużej przewagi, posiadanej przez czerwone bolidy na prostych. Niektórzy konkurenci próbują również kwestionować legalność technicznych systemów włoskiej stajni.

Przed wyścigowym weekendem w Stanach Zjednoczonych Red Bull Racing - główny partner Hondy - złożył do FIA zapytanie o trzy potencjalne scenariusze związane z przepływem paliwa. Federacja wkrótce odpowiedziała, że każdy z nich byłby nielegalny. Zbiegło się to w czasie ze spadkiem osiągów jednostek napędowych Ferrari, choć ekipa z Maranello zapewnia o legalności swoich rozwiązań.

Zapytany przez Autorsport/Motorsport.com czy Honda jest usatysfakcjonowana wyjaśnieniami FIA, Tanabe odpowiedział: - Jest kilka sposobów na poprawę osiągów silnika lub całej konstrukcji. Można wykorzystać szare strefy w przepisach, związane z paliwem czy spalaniem oleju.

- Bardzo nam zależy na uczciwym wyścigu [zbrojeń], w zgodzie z przepisami Formuły 1 i ich poszanowaniem. Jest to naszym pragnieniem.

- Aby to osiągnąć musimy mieć kontrolę ze strony FIA. Być może niektóre zespoły myślą nad wprowadzeniem jakiegoś rozwiązania. Można wyjaśnić czy jest ono OK. Jeśli [federacja] powie „nie”, to tego nie robimy.

- Z kolei jeśli ktoś już „coś” robi, to kiedy [FIA] powie „nie”, może zaprzestać swoich działań. Wtedy wyścigi ponownie będą uczciwe.

Tanabe dodaje, że obszerne i szerokie sformułowanie zasad przez FIA oznacza, że prawie niemożliwe jest wyjaśnienie wszystkich wątpliwości. Podkreśla jednak, że zespoły powinny nalegać na uporządkowanie szarych stref i załatanie wszelkich luk.

- Jeśli ktoś uważa, że coś jest niejasne może dobrze jest spytać FIA? Uzyska się odpowiedź czy jest sens się w coś angażować, czy nie.

- Przepisy zawierają wiele sformułowań, a poszczególne elementy są skrupulatnie opisane. Wyjaśnienie wszystkiego jest praktycznie niemożliwe - zakończył Toyoharu Tanabe.