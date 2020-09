Doradca Red Bulla ds. sportów motorowych dr Helmut Marko, twierdzi, że pomijając kwalifikacje, Honda jest obecnie najlepszym producentem silników w Formule 1, zaraz za Mercedesem.

Szef techniczny Hondy, Toyoharu Tanabe, powiedział po Grand Prix Belgii: - Jestem zadowolony z naszego szóstego z rzędu podium i drugiego miejsca w mistrzostwach.

- To całkiem niezły wynik, ale wydawało się, że nie możemy zbyt więcej zrobić w tym wyścigu - nie ukrywał.

- Trudno to ocenić, ale myślę, że nasza jednostka napędowa osiągnęła poziom, na którym możemy do pewnego stopnia włączyć się do walki choć nasi rywale są bardzo silni. Myślę, że wciąż jesteśmy za daleko - przyznał.

W Grand Prix Belgii punktowali trzej kierowcy w samochodach napędzanych silnikami Hondy. Max Verstappen był drugi, a jego partner z zespołu Alex Albon finiszował na szóstej pozycji. Jeżdżący dla AlphaTauri Pierre Gasly był ósmy.